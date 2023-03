Un rapport publié le 8 mars révèle que les femmes représentent un tiers des pirates postant du contenu sur les forums fréquentés par les criminels.

Dans le crime, seules les compétences comptent. La société TrendMicro a publié un rapport intéressant, ce 8 mars, sur la répartition des genres dans le milieu de la cybercriminalité. Les chercheurs en cyber se sont concentrés sur dix des forums les plus populaires chez les hackers. Cinq d’entre eux sont en langue russe. Pour différencier les femmes des hommes, TrendMicro s’est servi de SemRush, un outil d’abord destiné aux réseaux sociaux qui s’appuie sur différentes données utilisateurs de l’entreprise, 200 millions de personnes dans 190 pays. Cette méthode permet d’avoir une estimation plus ou moins correcte des faits.

Les experts de TrendMicro ont examiné 50 comptes d’utilisateurs aléatoires sur le forum russe XSS et ont constaté que 70 % d’entre eux étaient des hommes et le reste des femmes. L’analyse de Semrush a quant à elle prédit que 59 % des visiteurs du site XSS étaient des hommes et le reste des femmes. La répartition des genres est à peu près similaire pour les forums en anglais.

Répartition des hommes et des femmes sur deux forums de hackers. // Source : TrendMicro

Si des remarques sexistes peuvent être présentes, les chercheurs constatent que « le sexe est devenu moins important dans la conduite des affaires au sein de cette communauté. L’expertise et les compétences sont très appréciées dans les forums clandestins. Bien que les femmes restent minoritaires dans la communauté cybercriminelle, leur présence et leur influence ne doivent pas être négligées ». Des voix féminines sont par ailleurs recherchées pour des postes d’ingénieries sociales, pour tromper les victimes par téléphone par exemple.

Plus de criminelles que de professionnelles

Le constat le plus frappant est que le nombre de femmes dans les communautés criminelles est donc plus élevé… que dans le milieu professionnel de la cybersécurité. En France, seulement 11 % des postes sont occupés par des femmes et 24 % à l’échelle mondiale. Il y a également plus de femmes présentes dans le piratage, que le crime en col blanc (vol, détournements de fonds, corruption, etc.)

Trend Micro donne quelques exemples de cybercriminelles arrêtées : Valérie Gignac (leader du forum viphackforum.net), Paige Thompson (ancienne ingénieure chez AWS ayant joué un rôle dans la violation de données de Capitale One), Alla Witte (pour son rôle dans le groupe TrickBot).

Plus récemment, deux hackers ont été arrêtés par Europol en ce début de mois de mars. L’enquête a permis de retracer les liens avec d’autres pirates russes du groupe Evil Corps. L’une des commandantes en chef est Irinia Zemlianikina, actuellement recherchée par la police européenne.

