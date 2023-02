Des pirates ont dérobé des fichiers dévoilant toute la feuille de route d’Activision pour ses opus majeurs, Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 pour 2023.

Tout le programme 2023 pour Call of Duty: Mordern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 est en ligne. Le 20 février, le blog spécialisé vx-undergroung publie des échantillons d’une fuite de données provenant d’Activision, l’éditeur du jeu. Un employé serait tombé dans le piège d’un SMS de phishing, ce qui aurait permis de contourner la double authentification. Les pirates se seraient ensuite attaqués au Slack du groupe, la messagerie d’entreprise, pour dérober les fichiers.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.



Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5 — vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023

Activision confirme l’attaque, mais nie toute fuite : « le 4 décembre 2022, notre équipe de sécurité de l’information s’est rapidement penchée sur une tentative d’hameçonnage par SMS et l’a rapidement résolue. Après une enquête approfondie, nous avons déterminé qu’aucune donnée sensible des employés, aucun code de jeu ou aucune donnée de joueur n’a été consultée » a déclaré un porte-parole au média américain Bleeping Computer. Or cette déclaration serait erronée, le groupe aurait caché la gravité de la fuite aux employés. Ainsi, le 20 février, le site Insider Gaming indique avoir récupéré les fameux dossiers et publie l’essentiel du programme dans un article.

7 nouvelles cartes et un évènement spécial

Ainsi, 6 nouvelles saisons avec du nouveau contenu pour Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 sont prévues pour 2023 :

Saison 3 : du 15/03 au 15/05

Saison 4 : du 15/05 au 16/07

Saison 5 : durant l’été

Saison 6 : du 15/09 au 08/10.

Sept cartes devraient être ajoutées durant cette année, certaines tirées des anciens titres. Un événement spécial baptisé « Haunting of Saba » serait prévu pour Halloween, impliquant des collaborations avec d’autres licences. L’éditeur devrait également intégrer trois nouvelles armes, trois nouvelles maps pour Modern Warfare II et aussi « deux nouvelles cartes, une mission Spec Ops, un raid et un pass de combat ».

Le leak dévoile par ailleurs un élément encore mystérieux, nommé Jupiter. Il pourrait s’agir du nom de code pour le prochain jeu Call of Duty, mais cette information reste encore à vérifier.

C’est la troisième fois en un mois d’un an qu’un titre majeur est attaqué par des pirates. Rockstar Games avait l’objet d’un piratage, dévoilant les premières images de GTA VI en septembre. Plus récemment, en janvier, Riot Games avait aussi été ciblé, des données sur League of Legends ont été dérobées.

