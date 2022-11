Air France alerte le public sur une fraude en cours sur WhatsApp. Le message fait croire que vous pouvez gagner très facilement des billets d’avion pour voyager en Europe. C’est une arnaque, qui s’en prend à vos données personnelles et vous incite en plus à la partager à vos contacts.

C’est un message alléchant sur WhatsApp qui promet de faire gagner des billets d’avion pour l’Europe sans faire grand-chose. Il y a juste un quiz à compléter et à effectuer un petit jeu. Comment ne pas se laisser tenter ? Un trajet gratuit quelque part sur le Vieux Continent. Il n’y aurait plus que l’hôtel, l’alimentation et les loisirs à assumer de sa poche.

C’est hélas trop beau pour être vrai : le message s’avère être une escroquerie pour piéger les internautes qui ne sont pas sur leurs gardes.

Une arnaque sur WhatsApp qui se sert d’Air France

Le message prend le prétexte du Black Friday, un vrai évènement promotionnel qui doit survenir à la fin du mois de novembre, pour promettre quelques dizaines de lots à gagner. Il joue sur le succès supposé du concours pour inciter à jouer vite, sans se poser de questions. À trop tergiverser, vous risqueriez de manquer l’opportunité de décrocher deux billets d’avion. Ce serait trop bête.

Air France, dont la marque est utilisée pour mener cette arnaque, a réagi sur Twitter le 7 novembre 2022, avec un message confirmant qu’il n’y a aucun jeu de ce type mené par ses équipes. « Air France n’en est pas à l’origine et vous invite à la vigilance », est-il écrit. On trouve une mise en garde semblable sur le site officiel de la compagnie aérienne, via un petit bandeau affiché en haut de la page d’accueil.

Chers clients, beaucoup d'entre vous nous ont signalé un site frauduleux vous invitant à participer à un faux jeu concours sur différentes plateformes, notamment WhatsApp. Air France n'en est pas à l'origine et vous invite à la vigilance. pic.twitter.com/JFBhWFp9s4 — Air France FR (@AirFranceFR) November 7, 2022

La prise de parole d’Air France sur Twitter et le message laissé sur son site suggèrent une campagne efficace de la part des escrocs pour toucher le plus grand monde possible. L’entreprise indique avoir reçu beaucoup de signalements sur ce message. Au sein de la rédaction, l’un de nos journalistes l’a même reçu six fois, y compris de proches.

Une fraude qui vous incite à la partager

Rien d’étonnant : l’opération est conçue pour assurer une grande viralité à ce piège. Comme on peut le voir dans les captures d’écran obtenues par Signal-Arnaques, les internautes doivent transmettre le concours à 5 groupes ou 20 amis. Comment ne pas le faire, alors que le message dit dans le même temps que vous venez de gagner ?

Sur Signal-Arnaques comme sur Twitter, des internautes témoignent de la réception de cette escroquerie ou disent connaître des personnes piégées. « Je me suis fait avoir comme un bleu et j’ai partagé sur WhatsApp…. Quelles pourraient être les conséquences pour moi et mes contacts ? », admet l’un. « J’ai reçu la même chose ce matin de la part de plusieurs contacts », raconte un autre.

Bravo ! Vous avez été piégé ! // Source : Capture d’écran

Air France est une entreprise fortement utilisée pour mener des fraudes. On peut le constater avec les multiples avertissements qu’elle adresse aux internautes qui lui demandent si tel ou tel SMS, mail, courrier, site ou message est légitime ou non. La société a même une page dédiée, avec des conseils sur la conduite à adopter et des rappels sur ses pratiques.

En règle générale, ces attrape-nigauds n’ont qu’un seul but : dérober des données personnelles et des informations de paiement ou bancaires, à travers la méthode de l’hameçonnage (phishing). Il s’agit de vous faire miroiter un faux gain, en misant sur votre crédulité face à un contenu qui semble authentique. Il n’est pas toujours aisé d’identifier une arnaque. Google a un quiz pour vous tester.

Il existe des solutions pour se protéger du phishing, intellectuelles (si c’est trop beau pour être vrai, s’il faut vite agir, s’il y a des fautes… c’est suspect) et techniques (double authentification, filtres dans les messages, certains logiciels). Air France a, par le passé, conseillé d’avoir un anti-virus et un navigateur à jour, mais ça ne neutralise pas le filoutage lui-même.

Si vous avez été victime de ce piège (ou d’un autre, le coup des « billets gratuits » n’est pas une nouveauté), vous pouvez contacter directement Air France à l’adresse [email protected] pour signaler la fraude et votre situation. Si vous êtes déjà en difficulté, ce sera peut-être auprès d’une autre institution qu’il vous faudra vous tourner pour avoir de l’aide, en ligne ou par téléphone.

Si vos données personnelles sont en jeu, vous pouvez vous rapprocher de la Cnil. Si vous avez un souci avec votre carte bancaire ou votre compte, rapprochez-vous de votre banque et mobilisez le service Perceval. Vous avez le service Info Escroqueries (0 805 805 817), des outils de signalement de spam et, si besoin, la possibilité de déposer une pré-plainte en ligne.