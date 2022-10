Protéger ses appareils contre les cyberattaques pour éviter de perdre l’accès à ses données ou pire, de voir son compte bancaire vidé, nécessite de prendre quelques précautions. Des solutions simples existent. Les voici.

Les cyberattaques se sont succédé en 2022 à un rythme effréné. Face à leur recrudescence et à des menaces de plus en plus sophistiquées, l’Union européenne vient de lancer une campagne de sensibilisation citoyenne : le mois européen de la cybersécurité.

Bruxelles attire l’attention sur les deux attaques les plus répandues actuellement : les ransomwares et l’hameçonnage. Ces attaques visent directement les utilisateurs, bloquent l’accès à leurs appareils ou volent mots de passe et coordonnées bancaires.

Pour se prémunir contre de telles menaces, le spécialiste de cybersécurité grand public Norton propose des solutions complètes, abordables et surtout simples d’utilisation. La principale, baptisée Norton Antivirus Plus, comprend :

Une protection contre les menaces en temps réel

Un gestionnaire de mots de passe (Password Manager)

Un pare-feu pour PC et pour Mac

2 Go de sauvegarde cloud sur PC Windows

Ce pack est disponible la première année au prix de 19,99 euros, au lieu de 34,99 euros. Pour être encore plus serein, des options supplémentaires peuvent être souscrites. Elles offrent, entre autres, un espace de stockage cloud plus étendu, l’accès à un support téléphonique, ou encore la mise en place d’une alerte pour être averti lorsque ses données sensibles se retrouvent sur le dark web.

Quels sont réellement les menaces et les risques encourus ?

Particulièrement en vogue ces derniers mois, les ransomwares (ou rançongiciels) peuvent faire des ravages. Le principe est aussi simple qu’efficace : en installant à votre insu un programme sur votre ordinateur (via une pièce jointe vérolée dans une messagerie, par exemple), l’attaquant va chiffrer toutes les données qui se trouvent sur la machine. Le malware va ensuite afficher un message indiquant qu’il faut payer une rançon pour débloquer tous ses fichiers.

L’hameçonnage (ou phishing) cible quant à lui vos données personnelles telles que votre nom, vos coordonnées, ou encore votre numéro de carte bancaire. Elles sont ensuite revendues, utilisées pour réaliser des achats en ligne, ou pire encore employées à des fins d’usurpation d’identité.

Tous les internautes ont déjà reçu des emails ou des SMS frauduleux, parfois sans s’en rendre compte. Ils vous incitent malicieusement à communiquer des informations sensibles en se faisant simplement passer par une administration ou une entreprise connue. Face à ces menaces si répandues, comment améliorer la protection de mes appareils et quelles bonnes pratiques adopter au quotidien ?

Les mots de passe en priorité

Pour tous vos comptes (emails, services, abonnements, sites d’e-commerce), combien de mots de passe devez-vous retenir ? Beaucoup, mais certainement pas assez.

Toutes les offres de Norton intègrent la protection antivirus. // Source : Norton.

Idéalement, s’il est recommandé d’adopter des mots de passe forts et uniques, les inventer et les mémoriser est un véritable casse-tête — il est même parfois recommandé de ne pas changer tout le temps ses mots de passe pour rien. Pour répondre à la fois à un besoin de sécurité et de simplicité, Norton met à disposition un gestionnaire de mots de passe baptisé Password Manager.

Il se charge pour vous de créer et retenir (de façon chiffrée) des mots de passe complexes. Pour accéder à tous ces mots de passe enregistrés, vous n’avez ensuite qu’un seul et unique mot de passe à retenir : le mot de passe maître.

Des téléchargements à surveiller de près

Pour être actifs et permettre aux hackers de contrôler l’appareil, les programmes malveillants doivent au préalable être téléchargés. Si les messageries sont le vecteur de diffusion privilégié, les sites proposant applications et logiciels variés sont aussi très prisés des pirates informatiques.

Se renseigner sur la fiabilité du site et de l’éditeur doit devenir un réflexe, tout comme le fait de passer directement par l’URL de la source plutôt que par des sites tiers.

Le risque zéro n’existant pas, même avec la plus grande attention, Norton Antivirus Plus apporte plus de sérénité dans la navigation et promet une protection complète contre les virus.

Le traditionnel pare-feu est également au programme. Il vous prévient dès lors qu’il repère un danger pour la sécurité des données et bloque les intrusions.

Sauvegarder ses données dans le cloud : une sécurité supplémentaire

En fonction des options choisies, Norton offre un espace de stockage dans le cloud de 2 à 200 Go pour sauvegarder ses données en toute sécurité.

Fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud de Norton. // Source : Norton.

Les serveurs de Norton peuvent accueillir et protéger les documents les plus sensibles (bancaires, professionnels ou administratifs), mais aussi les souvenirs précieux comme les photos. Il n’est alors plus nécessaire de les conserver sur ses appareils connectés.

En cas d’attaque par ransomware, vous ne risquez plus de perdre l’accès à vos données, même si le hacker a pris le contrôle de vos appareils.

Surveiller ses données qui auraient fuité

Les données volées peuvent ensuite se retrouver sur le darknet des semaines, voire des mois après avoir été dérobées. Pour être alertés dès lors qu’elles circulent sur cette partie profonde du web, Norton propose avec ses packs 360 Deluxe et 360 Advanced, le Dark Web Monitoring.

Norton intègre une option pour être alerté quand ses données sont sur le dark web. // Source : geralt via Pixabay.

Ayant vocation à limiter les risques d’usurpation d’identité, cette fonctionnalité se concentre sur les informations personnelles les plus sensibles comme le nom, les adresses email, les coordonnées postales, téléphoniques et bancaires, le numéro de permis de conduire, ou encore les identifiants de vos contrats d’assurance.

Être averti d’un risque d’usurpation est un premier pas, mais encore faut-il intervenir à temps pour ne pas en être victime. Après avoir repéré les données sur le darknet, sous réserve d’avoir opté pour l’offre 360 Advanced, Norton se charge ensuite de vous aider à « restaurer » votre identité et vous accompagne étape par étape via un support téléphonique.

Norton propose aujourd’hui une solution simple, abordable et adaptable en fonction des besoins de chaque internaute, qu’il soit sur Windows, Mac, Android ou iOS. L’essentiel est inclus dans l’offre Norton Antivirus Plus au prix de 19,99 euros la première année.

Pour aller encore plus loin, l’entreprise propose son pack Norton 360 Standard avec 10 Go de stockage cloud à 29,99 euros la première année au lieu de 74,99 euros, ainsi que le Norton 360 Deluxe avec le dark web monitoring au tarif de 34,99 euros la première année, au lieu de 94,99 euros.

Ceux qui veulent la protection maximale peuvent opter pour l’offre Norton 360 Advanced, au prix de 39,99 euros la première année, au lieu de 134,99 euros. Elle va encore plus loin que les formules précédentes avec notamment un support pour la restauration de son identité en cas d’usurpation et les alertes en cas d’activité suspecte sur ses comptes de réseaux sociaux.

