Les algorithmes de recommandation sur les services de SVOD sont pratiques, mais pas toujours originaux. Pour aider ses clients à découvrir autre chose, HBO a eu l'idée d'un service où des fans recommandent des séries et des films. Mais c'est aussi l'occasion pour la chaîne de faire sa promotion.

Si vous avez un abonnement sur un service de streaming quelconque, qu’il s’agisse de musique ou de vidéo à la demande, vous avez forcément déjà eu affaire à des conseils d’écoute ou de visionnage. Ces suggestions automatiques proviennent des algorithmes de recommandation de la plateforme, qui tiennent compte des œuvres qui sont consommées et de l’utilisation du site.

Le problème, c’est que ces algorithmes ont tendance à vous enfermer dans une bulle : vous aimez la science-fiction ? Alors on va vous en proposer encore plus ! Vous ne jurez que par le jazz, l’électro ou le rock ? Attendez-vous à ne surtout pas avoir l’occasion d’écouter autre chose. Bien sûr, les sites ont conscience des limites de ces conseils artificiels et ils leur arrivent de proposer exprès des contenus très différents.

