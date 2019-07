L'application controversée de podcasts Majelan n'existe plus sur le Google Play store. Certains avancent un problème de droits d'auteur.

Depuis au moins quelques heures, l’application de podcasts Majelan n’existe plus sur le magasin d’applications Google Play. Certains expliquent que c’est à cause d’un problème d’atteintes au droit d’auteur, une version qui n’a pour le moment pas été officiellement confirmée par l’application ou Google.

Un problème de droits d’auteur ?

C’est Podcast ouvert, un groupement de producteurs de podcasts, qui a remarqué ce changement ce mercredi 10 juillet. Majelan a disparu du Google Play Store, écrivent-ils. Seuls les utilisateurs qui avaient installé l’application auparavant y ont encore accès.

Majelan a disparu du Google Play Store, visiblement suite à une (ou plusieurs) réclamations au sujet d'atteintes au droit d'auteur. La page d'accueil de Majelan ne compte désormais plus que le bouton vers l'App Store d'Apple. Source : https://t.co/fa6B22sUuB pic.twitter.com/p1h95xIMcQ — Podcast Ouvert (@PodcastOuvert) July 10, 2019

Effectivement, Numerama a pu constater que l’application n’est plus disponible sur cette plateforme — contrairement à l’App store.

Sur le site de Majelan, seul le bouton renvoyant vers l’App store est disponible, comme on peut le voir ici :

Or comme nous l’avons remarqué sur la page du site en cache, le bouton Google Play Store existait encore le 24 juin dernier. Il a donc été retiré récemment.

Un compte Twitter anonyme nommé Gal Ilée a publié une capture d’écran d’un email où Google indiquerait que l’application a bien été retirée suite à un problème de non respect des droits d’auteur.

Pourquoi Majelan fait débat ?

Cette information ne nous a pour le moment été confirmée ni par Majelan, ni par Google. Elle est à prendre avec précaution, car le compte Twitter qui l’a publié est anonyme et a été créé en juillet 2019. Ce tweet est son premier et seul tweet. Il pourrait s’agir d’une personne détenant un podcast et qui souhaite rester anonyme, mais cela pourrait également être une fausse capture d’écran. Podcast ouvert assure en revanche avoir vérifié cette information grâce à des sources non révélées.

Majelan est une application créée par Mathieu Gallet, l’ancien président de Radio France. Comme d’autres applications du même type, elle est critiquée par des créateurs et producteurs de podcasts, qui l’accusent de « voler des podcasts ». Cette rumeur vient du fonctionnement même de l’application, qui agrège des contenus sans demander l’accord des créateurs et créatrices, comme l’expliquait Libération.

L’application existe dans une version gratuite et une version payante ; elle revendiquait à son lancement 13 millions d’épisodes de podcasts disponibles. Pour obtenir une telle bibliothèque, Majelan a ainsi aspiré les flux RSS répertoriés par iTunes, ont-ils expliqué à Libération. Cela n’est pas illégal, puisque les flux sont publics, mais certains estiment que l’entreprise se sert des contenus créés par d’autres pour gagner de l’argent sans le reverser aux créateurs et que cela pose des problèmes d’éthique.

Ca reste une boite qui utilise du taf d'autrui pour sa phase de grow, pour ensuite capitaliser sur cette audience en lui faisant passer à la caisse. Est-ce que je verrai un pourcentage de cet abonnement alors que mes contenus ont servi à faire venir la foule ? Non. — Thomasorus (@Thomasorus) June 4, 2019

Si vous avez des informations, n’hésitez pas à nous les partager à l’adresse suivante : perrine.signoret@humanoid.fr