Toyota, Denso et SoftBank investissent un milliard de dollars dans Uber pour progresser en matière de covoiturage autonome.

Toyota augmente sérieusement sa mise dans Uber. Après avoir annoncé l’été dernier un investissement de 500 millions de dollars, le constructeur automobile japonais poursuit sur sa lancée. Le 18 avril, il a annoncé un nouvel apport de fonds — de 667 millions de dollars cette fois. La somme est fournie par ses soins et par l’une de ses filiales, l’équipementier automobile Denso.

Dans ce nouveau round financier, Toyota et Denso ne sont pas venus seuls. La holding nipponne SoftBank a elle aussi mis la main à la poche, à hauteur de 333 millions de dollars. Cela permet ainsi au spécialiste américain du véhicule avec chasseur (VTC) de bénéficier d’un appui d’un milliard de dollars pour poursuivre ses efforts dans le développement des véhicules autonomes.

Services de covoiturage

Les fonds des trois investisseurs doivent être injectés dans le groupe des technologies avancées (Advanced Technologies Group) d’Uber. « Cet investissement vise à accélérer le développement et la commercialisation de services de covoiturage automatisés », lit-on dans le communiqué commun. En parallèle, Toyota prévoit d’apporter jusqu’à 300 millions de dollars supplémentaires sur les trois prochaines années.

« L’investissement additionnel et le partenariat élargi s’appuient sur les progrès réalisés jusqu’à présent pour creuser la collaboration des deux firmes dans la conception et le développement de la future génération d’équipement automobile autonome. Il préparera aussi les entreprises et l’industrie à la production en série et à la vente de véhicules et de services de covoiturage automatisés », lit-on dans le communiqué.