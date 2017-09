Bonne affaire du jour pour les amateurs de drones, le DJI Mavic Pro passe à 916,24 euros au lieu de 1499 sur GearBest avec le code promo Mavic912.

Nouvelle rubrique : chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La marque DJI se positionne en tant que leader sur le marché des drones et le Mavic Pro, l’un de ces derniers modèles est considéré comme l’un des meilleurs drones haut de gamme.

Ce drone conviendra aussi bien au grand public qui souhaite s’initier qu’aux passionnés de drones et d’images aériennes tout comme aux reporters qui souhaiteraient avoir un drone toujours prêt à être déployé.

Aujourd’hui, le DJI Mavic Pro dans son pack Combo passe sous la barre des 1 000 euros sur GearBest avec le code promo : Mavic912

Le DJI Mavic Pro est extrêmement compact, tout comme sa radiocommande et assez léger pour un produit de ce genre puisqu’il ne pèse que 743g.

Sa caméra 4K, fixée sur une nacelle stabilisée via 3 axes, permet de filmer à 96 images par secondes en 1080p et de prendre des photos en RAW avec un capteur de 12 Mpx. Sa batterie quant à elle permet de tenir environ 25 minutes.

Le drone se contrôle sur les longues distances grâce à sa radiocommande et sur les courtes distances grâce à l’application DJI Go qui permet de le piloter avec différents modes de vol et d’utiliser diverses fonctionnalités, comme l’active tracking pour suivre un objet ou une personne en mouvement et le follow me qui permet au drone de suivre la personne qui a la radiocommande, tout en continuant à éviter les obstacles.

Si vous souhaitez profiter de cette offre, ne traînez pas les stocks sont limités. Le Pack Fly more contient 2 batteries additionnelles, 2 paires d’hélices supplémentaires, 1 hub de chargement, 1 chargeur de voiture, 1 adaptateur batterie et un sac de transport.