En plein milieu de la rentrée, Google France décide de lancer dans l'Hexagone son application de guide de voyage, Google Trips. Le service entend vous simplifier l'organisation de voyages en vous proposant toute une série d'itinéraires et de parcours touristiques.

Alors que les vacances scolaires sont bel et bien finies, et que les cloches des écoles, collèges et lycées ont repris dans toute la France, Google semble encore tourné vers les vacances. En effet, l’entreprise a choisi ce mercredi 6 septembre pour la sortie française de l’application Google Trips, un service qui vous permet d’organiser vos séjours à l’étranger.

Déjà disponible depuis plus d’un an aux États-Unis, cette application entend simplifier l’organisation de vos vacances en vous proposant un savant mélange de suggestions d’activités et de planification de voyage.

Centraliser les informations pratiques et proposer des activités

Ce guide touristique personnalisé vous propose donc différentes fonctionnalités. Une multitudes d’informations sont consultables depuis l’appli, comme les informations clés sur la ville que vous allez visiter, les activités à ne pas manquer, les restaurants et bars les plus côtés ainsi que différents programmes regroupant les itinéraires touristiques les plus populaires. Pour tout ce qui est informations de réservations, elles peuvent également être lues et intégrées à Trips depuis votre boite Gmail.

Si les suggestions ne vous intéressent pas et que vous avez déjà les endroits que vous souhaitez visiter en tête, l’application peut également vous servir pour organiser votre planning et noter tout les points à visiter sur une carte. Pour chaque lieu emblématique des villes les plus visitées, une alerte vous prévient du meilleur moment de la journée pour une visite et une petite option « + » vous permet de découvrir les établissements situés aux alentours — si l’envie vous prend d’aller boire une bière en sortant de la Sagrada Familia, par exemple.

Google a également pensé à votre data, puisque toutes les informations sont disponibles hors ligne, si vous les avez téléchargé au préalable. Un moyen de ne pas perdre de temps entre prospectus locaux et demandes de direction en pleine rue, afin d’optimiser votre temps de vacances. Dommage que, pour une bonne partie des Français, l’heure soit plus à l’organisation de la rentrée qu’aux vacances — mais les saisonniers sauront quoi faire de ce Google Trips.