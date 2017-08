Dans un mail adressé à tous les profils certifiés, Instagram explique que les informations de contact de certaines célébrités ont été compromises à cause d'un bug dans l'API. Le réseau social appelle ses destinataires à une vigilance accrue.

Certaines célébrités présentes sur Instagram vont-elles devoir changer leur numéro de téléphone ? Le réseau social a révélé, ce mercredi 30 août, que les informations personnelles de plusieurs personnalités ont été compromises par un ou des hacker(s), sans toutefois préciser l’ampleur de cette intrusion.

Instagram a reconnu ce problème de sécurité dans un mail adressé à tous les comptes certifiés « par excès de prudence » : « Nous avons récemment constaté qu’une ou plusieurs personne(s) avai(ent) accédé illégalement aux informations de contact — notamment des adresses mail et des numéros de téléphone — de plusieurs personnalités d’Instagram en utilisant un bug dans l’API [du réseau social]. »

Instagram précise aussi : « À ce stade, nous pensons que cette tentative était menée contre les utilisateurs les plus célèbres. Nous vous conseillons de vous montrer encore plus vigilants autour de la sécurité de votre compte, notamment si vous faites face à une activité suspecte, tels que des appels téléphoniques, des textos ou des mails non identifiés. »

Instagram got hacked, and they just sent this e-mail to me. Just fantastic… my cell phone number compromised. #instagramhack pic.twitter.com/OkFzFP1pIw

— Gregory Michael (@GregoryMichael) August 30, 2017