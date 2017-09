Il n'est pas toujours facile de trouver un objectif photo adapté à ses besoins, surtout sans possibilité de s'adresser à un spécialiste. Le site What The Lens se propose de vous guider : il suffit pour ce faire de sélectionner les photos proposées correspondant le plus à votre recherche.

Vous rêvez de réaliser certains types de photo mais vous ne savez pas forcément quel objectif est le plus adapté, et vous n’avez pas le temps d’aller demander conseil dans un magasin spécialisé ? Le site What the Lens se propose de pallier votre problème en quelques secondes seulement.

La plateforme est d’une grande simplicité : il vous suffit de choisir l’une des 6 catégories disponibles — dont des paysages, des animaux, des portraits ou des villes — puis de sélectionner 20 photos qui correspondent au style recherché. Une fois ce tri opéré, What the Lens vous propose l’objectif le plus adapté ainsi que l’appareil associé, accompagné(s) d’un lien vers un site de vente en ligne (dont Amazon).

Et pour éviter de perdre du temps inutilement, il est possible d’indiquer au préalable la marque de son appareil — Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic — pour que le site se garde de vous recommander des objectifs incompatibles.