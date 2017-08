Déjà sortie au Japon, la 3DS XL aux couleurs de la SNES s'apprête à débarquer en Europe.

Nintendo connaît déjà la collectionite aigüe de ses fans. Les Amiibo cartonnent, les rééditions de vieilles consoles se vendent comme des petits pains. Ce serait dommage de ne pas profiter d’un filon aussi juteux et Nintendo le prouve encore avec sa New Nintendo 3DS XL Super Nintendo Entertainment System Edition. Ce nom à rallonge (et peut-être bourré d’humour et d’auto-dérision, qui sait), est celui que le Japonais a donné à l’édition spéciale de sa 3DS XL aux couleurs de sa SNES.

Introducing the New Nintendo #3DS XL – Super Nintendo Entertainment System Edition, coming to store shelves on 13/10 ! #NintendoGC pic.twitter.com/xUgyPfjWaU — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 22, 2017

Jouant sur les attentes des fans côté SNES Classic Mini, Nintendo ressort donc en Europe sa console de 2014 dans une version déjà commercialisée au Japon. Attention cela dit : cette édition spéciale qui sera disponible le 13 octobre 2017 ne donne pas d’accès spécial à des titres rétro. Pour cela, vous pourriez plutôt vous pencher sur la construction d’une Recalbox ou sur les émulateurs disponibles sur smartphone.