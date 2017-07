Red a déposé une demande de brevet qui laisse présager de larges ambitions autour de son nouveau smartphone Hydrogen. La firme planche sur un écosystème vidéo, qui prendrait la forme de modules à assembler autour du téléphone.

Avez-vous déjà vu un smartphone 3D, holographique, multidimensionnel et modulaire ? Si la réponse est non, c’est que vous avez peut-être loupé la dernière annonce de Red, qui promet monts et merveilles avec son nouveau smartphone Hydrogen, un concentré de technologies qui nous fait penser de prime abord à du marketing dérégulé plus qu’à de réelles promesses. Mais au-delà des adjectifs, restons prudents : Red, qui s’adresse aux professionnels, n’a pas pour habitude de faire n’importe quoi.

Après avoir dévoilé ce que la firme qualifie de « premier dispositif holographique », Red semble donc plus que jamais nourrir des rêves de grandeur pour son nouveau smartphone. L’entreprise a déposé une demande de brevet pour une « caméra numérique modulaire et un téléphone cellulaire » (Modular digital camera and Cellular phone). Si vous pensiez que le nouveau smartphone de Red était déjà une folie, attendez de voir ce que contient ce document.

Une caméra modulaire

Le brevet déposé présente en effet un smartphone — probablement l’Hydrogen — comme le point de départ d’un système de caméra modulaire permettant de mouvoir tous les composants, qu’il s’agisse de l’écran ou des lentilles.

À la différence des projets de téléphones modulaires portés par d’autres constructeurs, la version de Red paraît donner une forme similaire aux différents modules de l’appareil qui s’empileraient les uns à la suite des autres. La caméra elle-même possède un système d’objectif modulaire qui pourraient être autant d’accessoires à greffer sur les smartphones déjà augmentés par des modules.

Les différents modules auraient la même forme

On comprendrait mieux, du coup, ce à quoi pourrait servir l’Hydrogen : être au cœur d’un système professionnel qui vient se greffer autour de lui. Les encoches circulaires qu’on aperçoit pourraient être le moyen de faire transiter l’information. À supposer que l’ambitieux projet voie effectivement le jour, et que des utilisateurs soient prêts à laisser tomber les caméras existantes — y compris celles de Red — au profit de cet atypique écosystème vidéo.