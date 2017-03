Décriée de longue date pour son manque de protection en matière de données personnelles, la messagerie Google Allo n'arrange pas son cas avec la dernière découverte de Recode. L'appli peut dévoiler par erreur votre historique de recherche à votre interlocuteur.

Annoncée par Google en mai 2016 lors de la conférence I/O, l’application de messagerie instantanée Allo tardait à faire son arrivée au fil des mois suivants. Un délai qui, semble-t-il, n’a pas été un gage de qualité pour le projet de Google : Edward Snowden l’avait qualifiée de « Google Surveillance ».

En cause, selon le lanceur d’alerte américain, le mode de fonctionnement de l’appli, qui conserve par défaut la copie de tous les messages échangés entre ses utilisateurs. Une information qu’il jugeait cruciale de communiquer au grand public, particulièrement sensible aux enjeux de protection de sa vie privée sur Internet.

Or, Google Allo ferait bien pire que simplement conserver un doublon de tous les échanges sur son application : le service pourrait potentiellement envoyer à vos interlocuteurs votre historique de recherches, selon la découverte du site spécialisé Recode. À nouveau, Edward Snowden n’a pas tardé à y réagir sur Twitter : « Nous savions que Google Allo était une catastrophe pour les données personnelles, mais nous n’aurions jamais soupçonné qu’il enverrait votre historique de recherches à vos amis. »

We knew @Google's #Allo was a privacy disaster, but we never thought it'd send your search history to your friends. https://t.co/s4EqodPgxj

— Edward Snowden (@Snowden) March 14, 2017