Mark Shuttleworth : « Voir des gens brillants faire des choses brillantes grâce à Ubuntu, c’est ma fierté »

Gourou du libre, touriste de l'espace, multi-millionaire : mais qui est donc ce personnage dantesque qui se cache derrière Ubuntu ? Le système d'exploitation libre le plus utilisé au monde doit beaucoup à l'homme qui a décidé de tenter l'impossible : diriger la communauté du libre. Ce drôle d'ingénieur, souvent décrié, c'est Mark Shuttleworth. Rencontre.

14:46. Nous patientons près de l’hotesse. Je regarde l’heure sur mon smartphone : dans quelques minutes, il sera finalement 15 heures, soit précisement l’horaire du rendez-vous accepté plus tôt dans la semaine. Il en aura fallu des tours et des détours sur le stand Canonical, placé ambitieusement entre Huawei et LG, pour finalement obtenir le rendez-vous que nous voulions : l’entretien avec Mark Shuttleworth.

Il faut dire que cette année, le CEO et sa firme Canonical n’étaient pas là pour la presse et vendre, one more thing à la bouche, un gadget rutilant qui ferait rêver les fans. En 2017, Canonical jouait la carte de l’expert, celui qui — entouré de ses partenaires — explique aux opérateurs, les telco, que l’or de la 5G passera par des solutions libres. Des solutions et des prestations vendues, évidemment, par la société anglaise qui comptait décrocher ses plus importants contrats de l’année à venir lors du rendez-vous barcelonnais.

Mais nous, appareil photo en bandoulière et carnet de note à la main, nous venions, comme des abeilles attirées par une ruche, toujours sonner à la porte du service presse de Canonical. Et malgré notre badge, notre large sourire et notre insistance, il aura fallu attendre quelques jours, soit la toute fin du MWC, pour décrocher la fameuse interview avec l’homme derrière la marque.

Touriste spatial, millionaire, excentrique et autoritaire, Mark Shuttleworth indiffère rarement ; philantrope, généreux, brillant et passionné, il ne correspond pas non plus au portrait de grand méchant loup du libre qui est fait de lui dans certaines communautés. De fait, pour comprendre comment en deux décennies, un jeune ingénieur blindé aux as a voulu bouleverser les linuxiens, il nous fallait plus qu’un gentil tour du stand Ubuntu.

14:59 : une silhouette trappue mais dynamique, tournoyant sur elle-même pour lâcher des salutations et serrer des mains, s’approche de moi. Voilà que se dresse Monsieur Ubuntu, même regard vif que sur les photos de l’ISS, visiblement impatient, qui m’empoigne la main avec énergie avant de me tirer le bras pour me conduire vers un serveur. Mark Shuttleworth est alors lancé, comme un script prêt à s’excécuter sans la moindre erreur.