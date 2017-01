Comment une intelligence artificielle ridiculise les meilleurs joueurs de poker

L’intelligence artificielle Libratus est bien partie pour remporter son défi : vaincre en face à face quatre joueurs de poker professionnels au cours d’une partie marathon étalée sur 20 jours et 120 000 mains successives. Alors que depuis des années, le monde du poker en ligne lutte contre le phénomène des bots tricheurs, la machine semble désormais en passe de battre l’homme au jeu qui incarne peut-être le mieux les notions de hasard et de bluff.

Après deux semaines de compétition, Libratus peut se targuer d’une position confortable, avec une banque (bankroll) largement positive de près de 1,2 million de dollars. En face, il n’y a guère que le sud-coréen Dong Kim qui limite la casse, avec un léger gain de l’ordre de 20 000 dollars. « Nous avons toujours une chance, mais si l’on gagne, ce ne sera pas de beaucoup », estimait l’un de ses compagnons au dixième jour de cette drôle de compétition. L’optimisme raisonnable s’en est allé : Jason Les affiche aujourd’hui une perte de 700 000 dollars.

Baptisée Brains Vs. Artificial Intelligence : Upping the Ante (quelque chose comme « Cerveau contre Intelligence Artificielle : on monte la mise »), ce tournoi fait s’affronter l’homme et la machine. D’un côté, on trouve quatre joueurs pro, spécialistes du Texas Hold’em dans sa variante No-Limit en face à face (head’s up). De l’autre, on a affaire à Libratus, une intelligence artificielle développée par la Carnegie Mellon University de Pittsburgh. Le défi se tient dans un casino de Pennsylvanie, mais chacune de ces quatre parties peut être suivie sur Twitch, en direct et huit heures par jour. Les joueurs y commentent parfois le jeu de leur adversaire, qui serait à la fois déconcertant et terriblement efficace.

Au train où vont les choses, l’IA a donc de bonnes chances de s’imposer au terme des vingt jours de tournoi. Elle prendrait ainsi sa revanche sur l’Homme : en 2015, c’est le professionnel Doug Polk qui avait remporté la première édition de ce challenge. À l’époque, il affrontait toutefois une IA peu optimiste baptisée Claudico (dérivé de claudicare, claudiquer en latin). Le terme Libratus témoigne d’une certaine prise de confiance, puisqu’il évoque l’équilibre…

Développée par le professeur Tuomas Sandholm et son élève doctorant Noam Brown, Libratus illustre les progrès accomplis en matière de traitement informatique des « informations imparfaites », où la réflexion doit prendre en compte des données incomplètes ou dissimulées. C’est la grande différence entre le poker et le go ou les échecs, disciplines dans lesquels l’intelligence artificielle a déjà prouvé sa supériorité sur l’homme : bien qu’extrêmement complexes, ces jeux ne recèlent pas de piège, dans le sens où les deux adversaires visualisent en permanence l’ensemble du plateau et des pièces qui s’affrontent. La stratégie y relève donc de l’analyse combinatoire.

Pour simplifier, on pourrait dire qu’elle consiste à étudier, à chaque coup, l’ensemble des enchaînements possibles, de façon à ensuite identifier la meilleure action à tenir.