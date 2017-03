Vidéo : La Nasa mise sur un mini-rover tout terrain pour explorer Mars de fond en comble Alexis Orsini - il y a 2 heures Sciences

La Nasa ne compte pas uniquement faire appel à des rovers de grande taille pour explorer Mars : elle mise aussi sur Puffer, un mini-rover inspiré des origamis, pas plus grand qu'un smartphone. L'appareil est capable de surmonter de nombreux obstacles.

Mars pourrait bien un jour être foulée par une armada de mini-appareils d’exploration (ou rovers) pas plus grands qu’un smartphone, en attendant les premières explorations humaines. La Nasa travaille en effet conjointement avec l’université de Berkeley et l’entreprise Distant Focus Corporation, spécialisée dans les caméras et les capteurs, pour finaliser son mini-rover tout terrain.

L’appareil à roues, nommé Puffer, est inspiré de l’origami, l’art du pliage de papier. Il est conçu pour se rétracter et s’adapter à différents obstacles afin d’explorer des zones inaccessibles à ses cousins de plus grande taille et potentiellement y chercher des traces de vie. Ces rovers de taille normale feront office de transporteurs jusqu’à ce qu’ils se trouvent bloqués devant un obstacle : il leur suffit alors de déployer des Puffers pour poursuivre cette exploration.

Capable de chuter de 3 mètres de haut

Cavités, crevasses, pente… rien n’arrête le mini-rover peu coûteux dont la Nasa a publié plusieurs vidéos de démonstration particulièrement impressionnantes. On y voit Puffer gravir une pente rocailleuse ou encore chuter d’une hauteur de 3 mètres et poursuivre sa course sans encombre. Il est aussi doté d’un détecteur d’obstacles qui lui de se rétracter pour passer sous une surface assez basse et d’une endurance importante puisqu’il peut réaliser des traversées de 250 mètres d’affilée. À titre de comparaison, le rover Curiosity dépasse rarement les 100 mètres d’un coup.

La Nasa prévoit d’essayer sa création prodige dans le désert du Mojave, à l’ouest des États-Unis, dont la topographie rappelle celle de Mars — à l’instar du désert d’Atacama. mis à contribution récemment pour une autre série de tests

Le design miniature de Puffer n’est pas sans rappeler celui de Wall-E, le rover solitaire imaginé par Pixar qui a conquis d’innombrables enfants (et adultes) dans sa quête d’une compagne robotique.