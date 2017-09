Le célèbre jeu de plateau et de construction stratégique Catan va avoir le droit à un jeu en réalité virtuelle sur Oculus et Samsung. L'occasion de se replonger dans de jolis souvenirs pour les plus nostalgiques, et de découvrir un richesse tactique pour les nouveaux joueurs.

Il y a des annonces de jeux qui sont pour le moins inattendues. Alors que la VR attend encore ses killer-apps — les jeux ou expériences qui feront acheter la technologie aux foyers les plus réticents —, certains jeux d’ores et déjà attendus et annoncés ne devraient plus tarder. Voir débarquer des Doom ou FallOut 4 en VR, on pouvait s’y attendre. Voir débarquer les Colons de Catane en VR ? C’était moins évident.

Die Siedler von Catan, du nom original de ce jeu souvent surnommé simplement Catan, est un jeu de gestion plateau créé en Allemagne par Klaus Teuber et sa famille. Doté de règles assez simples, mais offrant une grande richesse stratégique et tactique pendant les parties, le jeu culte a déjà eu le droit à des adaptations sur consoles et PC. Mais c’est un tout autre univers dans lequel rentre la licence avec la réalité virtuelle.

Jeu de plateau en réalité virtuelle

Édité pour la première fois en France en 1995 avant d’avoir le droit à plus d’une vingtaine de traductions partout dans le monde, c’est donc 22 ans après que la version VR devrait débarquer sur Oculus Rift et Samsung Gear VR. L’expérience de jeu devrait être proche du plateau original, les sensations et l’immersion de la réalité virtuelle en plus.

Le jeu proposera ainsi des parties classiques, avec la possibilité de jouer en solo ou d’affronter d’autres joueurs en ligne. Le projet est réalisé en collaboration entre la Catan Compagny, l’éditeur Asmodee Digital et le studio de développement spécialisé dans le VR, Expriment 7, fort de son expérience sur Magic Table Chess et Dungeon Chess.

Catan VR doit sortir à la fin de l’année 2017 sur Oculus Rift et Samsung Gear.