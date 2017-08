En attendant la sortie de Blade Runner 2049, en octobre prochain, Warner Bros va diffuser des courts métrages renseignant sur les événements qui se sont déroulés entre le film original et cette suite. Le premier est centré sur le personnage interprété par Jared Leto.

Warner Bros sait ô combien la hype autour de Blade Runner 2049 est grande. Trente-cinq ans après la sortie du premier opus, devenu une pépite sur le tard, le studio va sortir une suite réalisée par Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners, Premier contact) et elle sera bien évidemment attendue au tournant.

À ce stade, les premières bandes-annonces sont plutôt rassurantes, tout du moins visuellement, et le metteur en scène canadien bénéficie d’une cote très élevée à Hollywood. De fait, pour entretenir cette flamme, Warner Bros va diffuser une série de trois courts-métrages officiels servant de prologues à Blade Runner 2049.

Le premier, partagé par Collider et réalisé par Luke Scott (le fils de Ridley), est centré sur Niander Wallace, le présumé méchant du film, campé par Jared Leto.

Les ambitions de Jared Leto

Warner Bros, Ridley Scott et Denis Villeneuve ressentent visiblement le besoin de faire le point sur les 30 ans écoulés entre Blade Runner et Blade Runner 2049. En 2023, le gouvernement a érigé une loi interdisant la production de Réplicants suite à une attaque EMP survenue sur la côte ouest, attaque dont ils seraient à l’origine. Dans ce contexte, Niander Wallace, un individu arrogant et aveugle, entend prouver que ses Réplicants, les Nexus 9, représentent l’avenir.

Dans la séquence, qui prend place en 2036, le personnage incarné par Jared Leto, effrayant de mégalomanie, prouve que ses robots sont plus dociles que ceux d’avant, tout en revendiquant une durée de vie qui restera à la discrétion et à la bourse du client (contre quatre ans pour les modèles originaux de Blade Runner). Bien évidemment, cette avancée technologique cache des intentions beaucoup plus sombres…

À noter que Warner Bros. proposera deux autres outils promotionnels du genre dans les semaines à venir, avant le 4 octobre prochain, date de sortie de Blade Runner 2049. En espérant qu’ils n’en disent pas trop non plus.