Blizzard Entertainment a publié une nouvelle bande dessinée qui approfondit l'univers d'Overwatch, et plus spécifiquement le personnage de Doomfist.

Le charismatique et très attendu Doomfist ne sera pas jouable pour tout le monde avant le 27 juillet prochain.

Mais, pour patienter, Blizzard Entertainment compte bien nous en apprendre plus sur le Héros d’Overwatch en publiant une nouvelle bande dessinée centrée sur lui. Il y a quelques mois, le géant américain avait promis davantage d’éléments narratifs pour creuser l’univers et impliquer sa communauté.

Avec un tel outil promotionnel mis à disposition gratuitement à cette adresse (ou ici pour la version animée), la promesse est tenue. Elle faite suite au premier comics dédié au personnage de Symmetra.

Doomfist transpire la classe

Intitulé Bas les masques, le comics en question s’intéresse au retour aux affaires de Doomfist, tout juste échappé de prison suite à sa défaite contre Overwatch. À sa sortie, il doit reprendre en main la Griffe alors que certains de ses membres avaient profité de son absence pour prendre de plus en plus d’importance. On le découvre très proche du Faucheur et de Fatale, la tueuse française, et, surtout, très déterminé à déclarer une guerre.

Les quelques pages montrent également de très jolis costumes aux couleurs du carnaval de Venise (pour Sombra, Doomfist et le Faucheur). Selon toute vraisemblance, les fans prieront pour les avoir dans Overwatch d’ici les semaines et mois à venir.

Et comme Blizzard Entertainment ne manque jamais de faire du teasing, on peut éventuellement miser sur leur disponibilité prochaine…