Blizzard souhaite partager plus de choses liées à l'histoire et au background d'Overwatch dans les mois qui viennent.

Il y a quelques heures, un fan d’Overwatch a lancé un sujet intitulé « Story Cancelled ? » (« Histoire annulée ? ») sur le forum officiel du FPS développé par Blizzard. Comme beaucoup, il s’inquiète du manque de contenus en-dehors du jeu chargés de renforcer l’univers et de nous en apprendre plus sur les personnages et les événements qui les lient. Un sentiment renforcé par l’absence de court métrage et de comics pour Orisa, le 24e Héros à rejoindre le casting. Le sujet a forcé le géant américain à réagir dans la foulée, par l’intermédiaire de Michael Chu, principal scénariste d’Overwatch.

L’art du teasing

Naturellement, l’intéressé a tenu des propos rassurants quant à l’avenir narratif du FPS à l’origine d’une communauté immense rassemblée en même pas un an. Il indique, « Comme je l’ai déjà dit, nous avons beaucoup de choses en préparation, avec Orisa et son histoire comme premiers lancements cette année. L’un de nos objectifs de l’année 2017 est de sortir des mises à jour et des contenus liés à l’histoire de manière plus fréquente, cela nous occupe pas mal. » Il conclut son intervention avec du teasing, « Un petit truc va bientôt arriver, soyez prêts ! ».

La dernière phrase de Michael Chu a accouché de réponses spéculatives et certaines se recoupent sur un seul et même nom : Doomfist. En effet, d’aucuns pensaient qu’il serait le 24e héros mais Blizzard en a décidé autrement. D’autres fans s’attendent à voir la diffusion d’une cinématique liée à Mei. Wait & See.