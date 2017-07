À l’occasion de la diffusion de la troisième saison de la série culte, on est heureux de vous offrir le livre de Brad Dukes « Retour à Twin Peaks » grâce à notre partenaire Huginn & Munnin.

Vingt-cinq ans après le final de Twin Peaks, Brad Dukes a voulu percer les véritables mystères de la série créée par David Lynch et Mark Frost. Patiemment, il a convaincu les principaux acteurs de cette épopée télévisuelle, leur demandant de se remémorer un tournage pour le moins particulier. Alors que David Lynch a décidé de retourner dans sa ville fétiche à l’occasion d’une nouvelle saison, voici, fourmillant de révélations inédites et d’anecdotes, la toute première histoire orale de Twin Peaks.

Le label Fantask des éditions Huginn & Muninn a pour ambition d’offrir une vitrine aux plus grands spécialistes de la pop culture. Le livre est disponible depuis le 16 juin 2017.

Si vous souhaitez gagner ce livre, Huginn & Muninn et Numerama sont heureux de vous offrir 5 exemplaires du livre de la collection Fantask. Pour participer, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre formulaire ci-dessous. Bonne chance à toutes et tous !

Comment jouer ?

C’est super simple ! Rendez-vous sur Twitter pour gagner l’un des deux exemplaires mis en jeu sur le réseau social.

Suivez @Numerama et @HUGINNMUNINNOFF sur Twitter

Mentionnez un ami en commentaire

Retweetez le tweet juste en-dessous

Nous rajoutons un exemplaire supplémentaire sur Facebook si vous :

Partagez la publication

Indiquez en commentaire quelle est votre série préférée

🎁 CONCOURS 🎁On a 5 livres « Retour à Twin Peaks » à vous offrir grâce à notre partenaire Huginn & Muninn 📚Partagez… Publié par Numerama sur jeudi 20 juillet 2017

Vous pouvez aussi participer via formulaire où trois exemplaires sont à remporter.

Chargement en cours…

Nous tirerons au sort les gagnants le 26/07/2017.

Pour ne manquer aucun concours, n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter.