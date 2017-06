Après avoir fait renaître Sherlock Holmes dans la série culte de la BBC, Steven Moffat et Mark Gatiss comptent reproduire leur exploit avec Dracula. Les détails autour de ce projet naissant restent plus que flous mais la chaîne britannique leur a déjà fait part de son intérêt.

La « formule » Sherlock, qui a fait ses preuves en transformant le classique de la littérature anglaise signé Conan Doyle en série moderne et décalée au succès mondial, peut-elle être déclinée sur d’autres œuvres emblématiques ? S’il est encore trop tôt pour répondre à cette question, Steven Moffat et Mark Gattis, le duo à l’origine de la série phare de la BBC, se sent désormais prêt à relever le défi avec Dracula.

Comme le rapporte Variety, les deux scénaristes et producteurs qui ont propulsé Benedict Cumberbatch au rôle d’icône mondiale grâce à son rôle de détective, s’apprêtent à se pencher sur le vampire né en 1897 sous la plume du Britannique Bram Stoker. Aucun travail d’écriture n’a encore commencé mais la BBC leur a déjà indiqué sa volonté d’en assurer la diffusion au Royaume-Uni.

On ne change pas un format qui marche

Comme Sherlock Holmes, Dracula a fait l’objet de nombreuses adaptations au fil des années, dont l’une des plus connues reste la version de 1958, Le cauchemar de Dracula, réalisée par Terence Fisher et interprétée par Christopher Lee. Si le projet en est encore à ses balbutiements, on sait déjà qu’il fonctionnera sur le même format que Sherlock, à base d’épisodes longs dans des saisons très courtes. On ignore en revanche si les deux scénaristes comptent transposer Dracula à notre époque, comme ils l’avaient fait avec le héros de Conan Doyle.

Cette série marquera la première collaboration de Moffat et Gatiss depuis la fin — pas forcément définitive — de Sherlock, dont le dernier épisode a été diffusé en janvier. Outre cette série culte, Steven Moffat sont connus pour leur travail respectif sur la série Doctor Who et sur Game of Thrones — où Mark Gatiss interprète le représentant de la Banque de fer, lui qui joue aussi le frère de Sherlock, Mycroft, dans le titre phare de la BBC.

Reste à savoir si leur adaptation télévisée de Dracula rencontrera le succès : la dernière tentative en date, signée des producteurs de Dowton Abbey, s’est arrêtée au bout d’une unique saison en 2013.