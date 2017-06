La plateforme Humble Bundle vient d'étendre considérablement un service déjà existant (mais limité) : pour 12 dollars par mois, les joueurs peuvent accéder à un catalogue de plusieurs titres. Un modèle qui rappelle le service Xbox Game Pass lancé par Microsoft au début du mois.

Vous adorez le catalogue de jeux d’Humble Bundle mais n’avez pas l’occasion de vous offrir tous ses titres ? La plateforme vous aide désormais à résoudre ce problème grâce à son système d’abonnement « Humble Trove » (« le coffre d’Humble »), qui offre un accès à plusieurs titres en échange d’un abonnement mensuel de 12 dollars (un peu plus de 10 euros).

Le service existait déjà depuis 2015 mais restait limité puisqu’il incluait uniquement les jeux choisis (dans le plus grand secret) par Humble Bundle. Il compte désormais de nombreux titres du catalogue, dont ceux tirés du label Humble Originals. On y trouve pour l’instant 19 jeux, parmi lesquels Dustforce DX, Elephant in the room, Jawns ou encore Oh, Deer !

L’abonnement repose sur un format similaire au Xbox Game Pass, qui permet de jouer à une centaine de jeux Xbox One et 360 sans restriction moyennant un abonnement mensuel à 9, 99 €. Le catalogue du Humble Trove sera lui aussi renouvelé de manière périodique.