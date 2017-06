Après la rumeur, la confirmation. Netflix a annoncé hier la fin de la série Sense 8 après seulement deux saisons. Une nouvelle qui a attristé le web, les créatrices du show ayant prévu cinq saisons à l'origine.

Netflix ne cesse d’être au cœur de l’actualité en ce moment. Après un Festival de Cannes mouvementé, des nouveautés inattendues et la sortie d’House of Cards saison 5, le service de streaming semblait rouler sur l’industrie et enchaîner les petites victoires publiques. Mais c’est une bien triste annonce qui a été faite hier : la série Sense8 des soeurs Wachowski et de J. M. Strazinsky n’est pas renouvelée et n’aura donc pas de saison 3.

La nouvelle était déjà redoutée depuis quelques jours par les spectateurs, qui se sont réunis autours du hashtag #RenewSense8 après des premières rumeurs d’annulation. C’est maintenant confirmé par Cindy Holland, vice-présidente du contenu original de Netflix, dans un communiqué de presse : « Après 23 épisodes, 16 villes et 13 pays, l’histoire du cercle de Sense 8 arrive à son terme. »

Thank you for being a part of our journey. Sensates forever. pic.twitter.com/SClwiY3rwy — Sense8 (@sense8) June 1, 2017

Où sont passées les 3 autres saison ?

À l’annonce de cette fin un peu brutale, les fans ont tristement réagi sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la série avait su mettre avant une diversité de personnages comme peu de séries avant elle, tout en abordant une multitudes de thèmes inédits. Développée par Lana et Lily Wachowski et le scénariste de comics Joe Michael Strazinsky avec l’idée de repousser les barrières narratives du format TV, Sense 8 était une aventure prévue en 5 saisons, rendant cette annonce d’autant plus triste que la dernière saison ouvrait justement de multiples portes (et possibilités) pour la suite.

Le communiqué de Netflix n’est pas très clair quant aux raisons de cet arrêt. On peut imaginer que les conditions de productions de cette saison 2 en font partie, le producteur Grant Hill les décrivant en ces termes chez Entertainement Weekly : « Ce fut un tel marathon pour terminer [la saison 2], c’est mon premier weekend serein depuis bien longtemps. Je suppose que nous allons commencer à discuter de la direction à suivre maintenant. » Si l’on ajoute à cela le départ d’une des sœurs pour se reposer et d’un acteur pour différents créatifs, on peut imaginer la frilosité de Netflix à repartir pour un tour. C’est en tout cas la deuxième annulation de la part de Netflix, après The Get Down.

Les réactions des spectateurs déçus et du casting ont envahit la toile depuis hier. Peut-être qu’un network opportuniste pourrait essayer de récupérer le show pour lui offrir la suite. Une pétition a évidemment été lancée pour sauver la série, réunissant déjà plus de 170 000 signataires.

En attendant, on se contentera de ses deux petites saisons, qui forment déjà une œuvre ambitieuse, touchante, passionnante et passionnée.