For Honor et le motion-matching : petite leçon de réalisme

En garde !

Il reste cependant difficile de comparer la performance capture réalisée pour le cinéma et celle réalisée pour le jeu vidéo. La raison est simple : le premier affiche des scènes enregistrées, et donc précalculées, là où le second mise la majeure partie du temps sur le temps réel. Certes, la performance capture est aussi là pour les cinématiques, mais c’est davantage dans le réalisme des mouvements et du comportement des personnages que l’on joue que l’on se rend compte, en tant que joueur, si une expérience est immersive ou pas.

Tout cela pour en venir à For Honor, un titre dont le développement a débuté en 2013 au sein d’Ubisoft Montréal. Dans ce hack’n’slash des plus violents où s’affrontent chevaliers, vikings et samouraïs pour la défense de territoires sauvagement disputés, on se rend vite compte que foncer dans le tas l’arme prête à frapper est loin d’être un gage de succès. À vrai dire, il est plus utile de maîtriser l’esquive et le système de garde que de savoir sur quelles touches appuyer pour attaquer. C’est également plus difficile.

For Honor utilise une nouvelle techno : le motion matching

On ne se rend pas forcément compte tout de suite du travail effectué par les développeurs du jeu pour rendre les affrontements le plus crédible et réaliste possible. Et pourtant, quand on enchaîne les parties, on finit par le découvrir, pour ne presque plus voir que ça : la palette de mouvement des combattants est vraiment très, très large. Qu’il s’agisse des attaques, des parades, des mouvements lors de la marche ou de la course, chaque personnage dispose d’animations qui lui sont propres et lui offrent un comportement très organique.

Derrière ce constat se cache le motion matching, une nouvelle itération de la performance capture, développée spécifiquement pour For Honor par Ubisoft Montréal. « J’ai commencé à travailler sur ce qui allait devenir le motion matching en 2012, après la fin du développement d’Assassin’s Creed 3 » nous explique Simon Clavet, Animation Programmer chez Ubisoft Montreal. « J’y travaillais indépendamment, en dehors de toute production, avec un petit groupe de recherche. Le développement de For Honor commençait au même moment, et je connaissais quelques personnes impliquées. Je me suis alors dit que c’était le bon endroit pour commencer à tester ce code. Comme l’équipe n’était à l’époque composée que d’une vingtaine de personnes, ça n’a pas été difficile de les convaincre. »

Si l’on se rend assez facilement compte de l’impressionnante palette de mouvements proposés dans For Honor, comprendre précisément ce qu’est le motion matching est un peu moins aisé. Là encore, Simon Clavet nous éclaire : « Dans le système d’animation traditionnelle, quand le joueur veut courir, il pousse le stick et une ligne de code interprète : si la vitesse de base est de zéro, alors la vitesse désirée est supérieure à zéro, donc on joue l’animation « startanimation ». Il a une grande liste de cas similaires, mais ce n’est pas comme ça que le motion matching fonctionne.

Au lieu de cela, on dispose de tout un tas de petits morceaux d’animations, et nous les évaluons en fonction des « correspondances » avec ce que le joueur peut faire. Par exemple, pour les déplacements, on associe la pose actuelle avec la future trajectoire désirée, et on joue alors la meilleure association. » Et la situation se reproduit pour toutes les actions du jeu, qu’il s’agisse de courir, d’escalader, d’attaquer ou encore d’esquiver.

Pour pouvoir avoir toujours le bon mouvement à proposer au bon moment, encore faut-il avoir le mouvement en question dans la palette disponible pour le personnage joué. « Pour que le système fonctionne à son maximum de potentiel, nous avons besoin d’énormément de types d’animations, en particulier pour les déplacements. Les acteurs de motion capture doivent être en super forme ! » plaisante Simon Clavet.