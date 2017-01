Vidéo : Regardez les XX jouer leur nouvel album en direct pour la première fois Corentin Durand - il y a 20 minutes Pop culture

Notre trio anglais préféré a dévoilé après un court suspens le calendrier de son prochain album et un titre à écouter.

Mise à jour 2 : Les XX vont préparer la sortie de leur album avec une performance en live sur YouTube. Pour l’instant, malheureusement, le stream sur YouTube est tombé, probablement à cause d’un souci technique. Le Periscope ne répond plus également.

https://www.youtube.com/watch?v=7IjwNdKTNUk

Mise à jour : Après de mystérieuses apparitions sur Spotify, le trio anglais confirme les intentions que nous lui prêtions et annonce ce jeudi la sortie future d’un troisième album. Celui-ci, nommé I See You, sera disponible le 13 janvier 2017.

L’album a été enregistré entre 2014 et août 2016 entre New York, Reykjavik et Londres.

We know these are uncertain times and we hope the joy & love we found making the record will get out into the world, in however small a way. pic.twitter.com/ep0d9D8NC1 — The xx (@The_xx) November 10, 2016

Ce matin les XX ont dévoilé une première piste intégrale de leur futur album, Hold On. Une production haute en rythme où l’on retrouve la patte développée par Jamie XX dans son album solo In Colors, ainsi qu’un sample remarqué de I can’t go for that (No can do) des Hall and Oates.

I See You :

Dangerous

Say Something Loving

Lips

A Violent Noise

Performance

Replica

Brave For You

On Hold

I Dare You

Test Me

Article original : Le mois derniers, les XX annonçaient un retour sur scène pour l’automne, ils dévoilaient également discrètement une playlist des chansons qu’ils écoutent alors qu’ils sont en studios.

Un retour en studio des années après leur dernier album Coexist, datant de 2012. Depuis le trio avait choisi d’emprunter des routes différentes et Jamie XX a même réalisé son propre album In Colors en 2015.

Parmi les sons qui inspirent désormais les trois anglais pour leur éventuel troisième album, on retrouve les grandes influences qui ont marqué l’année : Frank Ocean, Solange Knowles, Sampha ou encore Radiohead. Mais également des sonorités plus anciennes comme les Velvet Underground et Nico qui depuis leur début est évidemment une inspiration constante du trio. On est plus surpris de voir qu’en studio, les XX écoutent manifestement Christine and the Queens ou Perfume Genius et même If I Ain’t Got d’Alicia Keys.

Mais comme le remarque le site espagnol Indiespot, sur Spotify, une nouvelle piste s’est ajoutée à la playlist initiale. Sans titre, ni crédit, elle pourrait laisser penser à une erreur. Néanmoins, il est mentionné que l’extrait de 55 secondes est une production de Young Turks, le label historique du duo.

La piste semble être une introduction de chanson, ou un interlude : on y distingue en tout cas, si on y prête attention, les voix de Romy et Oliver, prises dans des nappes saturées.

Considérant les démarches à réaliser pour mettre en ligne une piste sur Spotify, la malencontreuse erreur semble peu probable. Et il semblerait plutôt que le groupe a décidé de commencer une chasse au trésor sur l’arrivée de son très attendu troisième album… dévoilant des indices au compte gouttes.