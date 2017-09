Faut se mettre à la page : la question des casseurs cagoulés dans les cortèges ça fait longtemps qu'elle a été évacuée (si j'ose dire).

lemonde.fr Sur le Web, les interrogations se multiplient autour de Une vidéo et plusieurs témoignages sèment le doute sur le rôle de policiers infiltrés dans les manifestations. Une accusation classique mais fausse, assurent les syndicats de policiers.

bfmtv.com Un syndicat de policiers dénonce les consignes reçues pendant les manifs Le syndicat Alliance s'interroge sur les consignes de non-intervention reçues face aux casseurs. Et accuse le gouvernement de vouloir décrédibiliser les mouvements sociaux.

(venant de sources assez éloignées de la gauche marxiste...)

Le "décret anti-cagoule" est surtout une pression psychologique, qui porte indirectement atteinte au droit de manifester. La logique est la suivante : on ne peut pas t'arrêter simplement parce que tu manifeste (ce serait anticonstitutionnel, et on n'a pas envie de se justifier devant ces gauchistes de juges), mais en revanche on peut t'interpeller pour une raison tout à fait futile et arbitraire (le port d'une cagoule) pour te passer l'envie de revenir battre le pavé.

Répétez après moi : je suis libre.