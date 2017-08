Dans l'ombre du gouvernement chaotique de Donald Trump, Barack Obama cultive son héritage. L'ancien Prix Nobel de la paix restait plutôt discret durant sa retraite débutée à la prise de fonction de son successeur -- quelques commentaires ici et là et un style tout implicite. Ce samedi, l'ancien président publiait ce qui deviendra la tweet le plus aimé de l'histoire de Twitter

Donald Trump a bien du mal à trouver les mots justes concernant la tuerie de Charlottesville, les militants néonazis ou les suprémacistes blancs. Son silence, puis ses hésitations et enfin sa lâcheté lorsqu’il s’agit de dénoncer une attaque meurtrière ont frappé les internautes.



Alors qu’il manquait, en conférence de presse, l’occasion de s’exprimer quant à sa proximité dénoncée avec des groupes suprémacistes ou encore qu’il soulignait qu’il y avait une forme de partage des responsabilités de facto entre les nazis et ceux qui les dénonçaient lors de l’attaque, son prédécesseur se lançait dans une série de tweets plus compréhensible dans une telle situation.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

