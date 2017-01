Amazon réinvente l'achat en un clic en numérisant ses boutons physiques nommés Dash.

On pourrait en faire une règle : si un moyen, même absurde, permet de vendre plus ou mieux, Amazon l’a trouvé (ou le trouvera). Ainsi, le génie de la vente en ligne qui avait réussi à matérialiser son achat en un clic grâce à ses boutons Dash innove une nouvelle fois en… virtualisant les boutons Dash. Le principe du bouton Dash est simple : vous l’associez à un produit d’une marque, vous l’aimantez sur votre frigo et quand vous appuyez sur le bouton, une commande est passée chez Amazon avec le produit lié, allant des couches à la lessive en passant par différents sodas.

Cela transformait votre intérieur en un panneau publicitaire, mais qu’importe, le succès de ces boutons est tel (du moins aux États-Unis) qu’Amazon a décidé de les faire repasser du réel au virtuel. Ces boutons apparaissent sur la page d’accueil d’Amazon et sur l’application quand vous êtes connecté avec votre compte. Il vous suffit donc d’ouvrir le site, d’appuyer sur l’un des boutons et hop, la commande est passée. En d’autres termes, Amazon a réinventé la commande « 1-Click » qui avait énormément contribuer à rendre l’e-commerçant incontournable.

Bien entendu, contrairement aux boutons physiques qui coûtent quelques euros (remboursés sur la prochaine commande), les boutons numériques sont gratuits. Quelle sera la prochaine étape ? Probablement de vendre des écrans tactiles Dash Fire, objet physique à accrocher sur son frigo donnant accès à une infinité de boutons Dash virtuels.