Fort d’un bel écran 144 Hz, d’un processeur Intel de 11e génération et d’une carte graphique RTX 30, le MSI Katana GF76 a tout pour plaire aux joueurs nomades.

La réputation de MSI en matière d’ordinateur de jeu n’est plus à faire. Entre ses laptops gamers ultra haut de gamme et ses machines nomades plus abordables, le constructeur a peaufiné son savoir-faire au fil des ans.

La gamme Katana est l’une des plus intéressantes du constructeur. Les dernières générations de MSI Katana GF76 équipés de puces Intel de 12e gen’ viennent de sortir. Ce qui n’est pas sans conséquence vis-à-vis de la génération précédente : des ordinateurs portables équipés de processeurs de 11e gen’ qui n’ont rien perdu de leur puissance. Seuls quelques euros sont absents de la facture finale.

L’essence même du PC portable gamer

Son design ne laisse aucune place au doute : le MSI Katana GF76 est bel et un bien un ordi à destination des joueurs et joueuses.

Sa coque noire et anguleuse abrite en effet un bel écran LCD de 17,6 pouces. Celui-ci assure une définition Full HD qui, combinée à la grande surface d’affichage, vous permet de jouer dans des conditions graphiques très convenables. Il offre aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une caractéristique désormais incontournable pour les amateurs de jeux compétitifs et exigeants. La fluidité de l’image permet de ne louper aucun détail.

Un design sobre // Source : MSI

Le clavier a lui aussi été pensé pour le jeu. Rétroéclairé RGB et fort d’un pavé numérique, il garantit une frappe agréable grâce à ses touches fines. Les grosses sessions de jeu n’en sont que plus appréciables.

Le clavier rétro-éclairé du MSI Katana GF76 // Source : MSI

Étant un PC gamer, le MSI Katana GF76 ne pouvait faire l’impasse sur la connectique. Un défi relevé haut la main puisqu’il embarque 1 port USB-A 3.0, 1 port USB-C 3.2, 1 prise HDMI 2.0, 1 port Ethernet et une prise Jack. Le tout en étant compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez donc y connecter les accessoires habituels (souris, clavier, casque audio) mais aussi un écran externe, un disque dur externe ou une manette afin de transformer le MSI Katana en véritable centrale gaming.

La génération qui change la donne

Bien qu’une nouvelle génération lui ait succédé, les MSI Katana GF76 de 11e gen’ représentent le vrai changement. Il faut dire qu’ils embarquent les puces Intel Core de 11e génération. Des processeurs qui ont permis au fondeur de revenir en force face à AMD dans la course à la puissance.

Une belle dalle de 144 Hz // Source : MSI

Autant dire que les MSI Katana GF76 ont du piquant, grâce à des processeurs Intel Core i5 11400H ou Core i7 11800H, ainsi que 16 Go RAM et un SSD NVMe PCIe Gen3x4 de 512 Go ou 1 To.

Mais le point fort de la fiche technique des MSI Katana GF76 est sa carte graphique. Ils misent ainsi sur des Nvidia GeForce RTX 3050 ou 3060. Deux cartes de dernière génération pour deux usages bien différents. En effet, les RTX 3050 sont parfaites pour faire tourner des logiciels créatifs, tels que Photoshop ou Blender, ainsi qu’une partie des jeux récents et indés. Les RTX 3060, elles, n’ont aucun problème à faire tourner les titres récents tels que Elden Ring ou Halo Infinite dans de bonnes conditions graphiques.

Un prix en baisse

L’avantage de l’arrivée de la nouvelle génération est que le prix de la précédente baisse. Et les MSI Katana GF76 de 2021 n’échappent pas à la règle.

Que vous optiez pour la mouture avec une RTX 3050 ou pour la version forte d’une RTX 3060, le tarif est calé à 1 399 euros.