Avec son S7 MaxV Ultra, Roborock nous livre sans doute l’aspirateur robot le plus poussé, voire l’un des appareils les plus évolués sur le marché à l’heure actuelle. Et on vous explique pourquoi.

En moins de dix ans, Roborock s’est imposé comme l’un des leaders incontestés du marché des aspirateurs robots. La recette de son succès ? Des appareils extrêmement performants, efficaces, qui reposent sur pléthore d’innovations technologiques. C’est en début d’année, durant le CES, que le constructeur à dévoilé le fleuron de son catalogue : le S7 MaxV Ultra. Un appareil qui concrétise 8 ans de recherche et d’innovation au service de l’entretien de nos intérieurs et qui risque fort de changer la donne.

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le constructeur n’a pas lésiné sur la fiche technique : aspiration puissante, système de cartographie précis et performant, fonctions de nettoyage évoluées, ainsi que quelques petites fonctionnalités totalement inédites. Un aspirateur robot comme on en a rarement vu, et qui est sans aucun doute l’un des plus évolués à ce jour. Un concentré de technologie qui est désormais disponible chez Boulanger pour la coquette somme de 1 499 euros.

Découvrez le Roborock S7 MaxV Ultra en action

Parce qu’il est capable de mémoriser et s’adapter à la configuration de votre intérieur

Avec le S5, puis le S7 « classique », Roborock avait déjà mis l’accent sur les capacités de l’aspirateur à reconnaitre son environnement. Avec le S7 MaxV Ultra, le constructeur est passé à la vitesse supérieure, fournissant à son appareil un véritable arsenal de capteurs et caméras, ainsi que le logiciel adéquat pour nettoyer au mieux les surfaces qui sont sous sa garde. En plus du Lidar et d’un système réactif basé sur l’intelligence artificielle, il dispose désormais de deux caméras RGB qui lui permettent d’appréhender plus précisément son environnement immédiat.

Le Roborock S7 MaxV Ultra est ainsi capable d’identifier précisément les obstacles qui se dressent sur son chemin pour éviter tout blocage intempestif. Il est aussi capable de repérer la pièce dans laquelle il se trouve en fonction des meubles pour ajuster son aspiration, ou les surfaces sur lesquelles il passe afin d’adapter son nettoyage. Un tapis ou de la moquette ? La serpillère se relève d’elle-même pour éviter de tremper le tout, se reposant sur ses brosses pour nettoyer la matière en profondeur.

Le Roborock S7 MaxV Ultra est capable de repérer les obstacles sur son parcours grâce à son scan 3D // Source : Roborock

Si ces capteurs permettent à l’aspirateur de se faire une idée précise de son environnement, des ratés sont tout de même possibles. C’est là que l’application Roborock entre en jeu, pour vous permettre de parcourir la carte 3D réalisée par l’appareil et corriger les éventuels manquements à la main. Vous pourrez, en toute simplicité, ajouter un meuble ou tout autre élément dans l’angle mort du S7 MaxV Ultra.

Parce qu’aucune saleté ne résiste au Roborock S7 MaxV Ultra

Avoir un aspirateur intelligent, c’est bien beau, mais encore faut-il qu’il lave et nettoie correctement. Et sur ce point, le Roborock S7 MaxV Ultra ne déçoit pas. Pour commencer, Roborock a amélioré la puissance d’aspiration qui passe ici à 5100 Pa, là où le S7 Plus ou le S6 MaxV culminaient par exemple à 2500 Pa. Une hausse loin d’être négligeable, qui garantit la récupération de presque toutes les saletés présentes au sol.

Mais ce n’est pas là le seul atout de cet aspirateur qui bénéficie aussi d’une brosse entièrement en caoutchouc résistante aux amas de poils (l’ennemi de tout aspirateur), et montée sur un mécanisme flottant qui lui permet de gérer sans aucun problème les sols irréguliers.

La serpillière se relève d’elle-même lorsque l’aspirateur passe sur les tapis // Source : Roborock

Dernière corde à l’arc de cet appareil extrêmement complet : sa serpillière. Capable de se relever pour épargner les tapis, elle ne fera qu’une bouchée de la plupart des tâches, grâce à deux fonctionnalités. En premier lieu, son mécanisme à vibration sonique qui est capable de frotter les sols jusqu’à 3 000 fois par minute. Ensuite, grâce à la pression constante qui lui est appliquée et qui permet de rester au plus près du sol même en plein cœur du nettoyage.

Parce qu’il est plus indépendant que la moyenne

Pour compléter son S7 MaxV Ultra et lui permettre d’offrir une expérience haut de gamme, Roborock lui a octroyé une station de charge très complète qui lui permet (presque) de se passer de vous au jour le jour. De manière assez classique, elle permet de récupérer et stocker les déchets collectés par le bac à poussière, ainsi que les eaux sales. Cette station permet aussi de recharger l’aspirateur afin qu’il puisse continuer sa ronde sans aucun problème.

Le S7 MaxV Ultra et sa station d’accueil. De quoi vous éviter trop d’entretien au quotidien // Source : Roborock

Ce n’est toutefois pas ses seuls atouts, puisque la station d’accueil permet aussi de remplir le réservoir dédié à la serpillère, de manière à ce que l’appareil puisse couvrir une surface pouvant aller jusqu’à 300 m2. Mieux, une fois docké, le S7 MaxV Ultra peut se nettoyer de fond en comble, serpillère comprise. De quoi vous épargner un entretien fastidieux, et vous faire gagner du temps au quotidien.

Parce qu’il dispose de fonctionnalités inédites pour un aspirateur robot

Les nouveautés implémentées par Roborock au sein de ce S7 MaxV Ultra ne s’arrêtent pas à de simples améliorations de performance et d’autonomie. Cet aspirateur dispose aussi de quelques fonctions encore jamais vues sur ce type d’appareil, la principale étant la possibilité de communiquer à travers lui. Grâce à sa toute nouvelle caméra, un combo micro/haut-parleur, et l’application Roborock, vous pourrez lancer des appels vidéos à la volée à n’importe quel moment.

Une manière, par exemple, de signifier à votre animal de compagnie qu’il est temps d’arrêter de massacrer meubles et végétaux ou de prendre en flagrant délit votre progéniture en train de réaliser quelque méfait pendant que vous avez le dos tourné. L’occasion aussi de réaliser quelques blagues potaches si jamais le cœur vous en dit.

Une fois docké, le S7 MaxV Ultra procède à la vidange de ses réservoirs et au nettoyage de sa serpillière. // Source : Roborock

Sachez enfin que Roborock a mis le paquet sur la confidentialité des données afin de vous protéger. Les caméras installées sur le S7 MaxV Ultra n’enregistrent aucune image, que ce soit localement ou dans un stockage distant. Il a d’ailleurs obtenu la certification « produit domotique sécurisé » par TÜV Rheinland et est en totale conformité avec les normes de cybersécurité ETSI EN 303 645.

Découvrez le Roborock S7 MaxV Ultra chez Boulanger

Véritable concentré de technologie, le S7 MaxV Ultra constitue le fleuron de la flotte d’aspirateurs robots de Roborock. Révélé à l’occasion du dernier CES, il est désormais disponible en nos vertes contrées chez Boulanger. L’excellence à toutefois un coût, puisqu’il vous faudra débourser près de 1499 euros pour acquérir ce qui est sans doute le meilleur aspirateur robot à ce jour.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.