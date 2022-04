[Deal du jour] Boulanger propose aujourd’hui une promotion intéressante sur la gamme Philips Hue. Sous certaines conditions il est possible de repartir en bonus avec une ampoule Hue Go.

Que vous ayez déjà de l’équipement Philips Hue ou que vous souhaitiez vous lancer dans le monde de la maison connectée et de la domotique, ce que propose aujourd’hui Boulanger devrait vous intéresser. Différents packs sont soldés à 149,99 euros avec des ampoules, des ponts ou d’autres éléments lumineux. En fonction du pack sélectionné, il est possible de repartir avec une ampoule Hue Go gratuite ou à moitié prix.

Philips Hue // Philips

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les conditions exactes de cette promotion ?

Pour profiter de la lampe Hue Go en bonus, deux solutions s’offrent à vous. La première : ajoutez 129 euros de produits de la gamme (un des deux packs fait donc l’affaire) ainsi que la lampe (normalement facturée 79,99 euros) à votre panier, pour que cette dernière baisse de 50%. Sinon, ajoutez 249 euros de produits de la gamme à votre panier et la lampe, pour que celle-ci soit complètement offerte.

Que comprennent les différents packs ?

Deux packs nous intéresse ici. Le Pack Philips Hue Découverte 2021 à 149,99 euros au lieu de 219,99 euros et le Pack Philips Hue Rééquipement à 149,99 euros au lieu de 209,99 euros. Le premier, comme son nom l’indique, permet d’expérimenter la maison connectée pour la première fois. On trouve donc un pont, une télécommande, deux ampoules et une barre lumineuse. Le second s’adresse à ceux déjà équipés et qui en voudraient plus avec une ampoule Hue Go et deux barres Hue Play qui permettent de donner une ambiance à une zone.

Comment fonctionne la gamme Philips Hue ?

Une fois tous les éléments branchés et connectés au même réseau sans fil (ampoules, pont, barres…), l’application mobile Philips Hue permet de tout gérer à la main ou à la voix. Que vous souhaitiez appliquer une ambiance lumineuse particulière manuellement ou automatiser des comportements en fonction de critères (heures, autres appareils…), tout est possible.

