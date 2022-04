Orange brade son forfait 70 Go à seulement 9,99 euros par mois

Sans engagement et fortement soldé, le forfait 70 Go d’Orange est extrêmement alléchant. Il devrait contenter la grande majorité des utilisateurs, sauf s’ils recherchent une offre 5G.

Pendant une durée limitée (jusqu’au 1er juin plus exactement), Orange brade plusieurs de ses forfaits mobiles. Mais le plus intéressant est à n’en pas douter celui de 70 Go. Celui-ci est en effet proposé au tarif de à 9,99 euros par mois en utilisant un code promo (SOLEIL22), au lieu de 29,99 euros par mois. Au bout de 12 mois, pensez à résilier si vous ne souhaitez pas payer le prix maximal.

Si vous n’avez pas besoin de 5G mais que vous êtes à la recherche d’un réseau fiable, cette promotion nous semble extrêmement intéressante.

Le forfait Orange 70 Go est à 14,99 euros par mois sans code promo, 9,99 euros par mois avec. // Source : Orange

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose ce forfait ?

Outre les 70 Go de data inclus en 4G (le débit est réduit au-delà), on retrouve sans surprise les appels/SMS/MMS illimités depuis et vers la France, l’Europe, la Suisse/Andorre et les DOM. Notez que l’utilisation de la data en Europe et dans les DOM est mutualisée avec celle en France. Le tout est sans engagement.

Quelles sont les conditions pour pouvoir en profiter ?

Tout d’abord, et désolé pour les anciens clients, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés (ou aux clients Orange qui auraient résilié il y a plus de 3 mois à partir du 7 janvier dernier). Après avoir sélectionné le forfait 70 Go sur le site officiel, n’oubliez pas d’utiliser le code promo SOLEIL22 sur la page « Votre commande » avant de conclure votre abonnement pour le faire tomber de 14,99 à 9,99 euros par mois.

Quid de la concurrence ?

Chez les autres opérateurs qui proposent des forfaits peu ou prou équivalents, on notera par exemple que Bouygues propose 70 Go en 5G pour 10,99 euros par mois au lieu de 25,99 euros par mois (prix qui revient après 12 mois), mais avec deux ans d’engagement. Chez SFR, les 80 Go sont facturés 15 euros par mois pendant un an, puis grimpent à 30 euros, mais pas d’obligation à s’engager ici. Chez Free enfin, après une promotion à 11,99 euros par mois, le forfait 5G sans engagement 110Go est revenu à 19,99 euros par mois. Orange a toutefois l’avantage du réseau, numéro 1 en France.

