Mini LED et 144 Hz : TCL voit grand pour ses nouveaux TV 4K

Fort de son expérience dans le Mini LED, TCL est de retour avec une nouvelle gamme de téléviseurs. Au programme, un rétroéclairage Mini LED encore meilleur, du 144 Hz et toujours un prix en deçà de la concurrence.

Deuxième fabricant de téléviseurs dans le monde et pionnier du Mini LED, TCL vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme d’écrans pour l’année 2022. Un petit événement dans l’univers des TV, car le constructeur est connu pour rendre plus accessibles des technologies que l’on retrouve généralement sur des modèles onéreux.

Parmi les 4 nouveaux téléviseurs Mini LED et QLED de TCL en 2022, le C93 fait figure de fer de lance. Il s’agit du modèle le plus généreusement équipé, notamment grâce à la technologie de rétroéclairage et son taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Quelles nouveautés sur les téléviseurs Mini LED TCL de 2022 ?

Voilà plusieurs années que TCL est à la pointe du Mini LED. L’an dernier, le constructeur avait fait mouche avec le très bon modèle C825. Cette année, le constructeur peaufine encore la recette de cette technologie de rétroéclairage.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve le contrôle de la luminosité qui passe au 16 bits, ce qui représente 65536 niveaux d’intensité. Le rétroéclairage est ainsi bien plus précis, et cela se retrouve sur la qualité de l’image grâce à de meilleurs contrastes.

Le Mini LED densifie le rétroéclairage // Source : TCL

Avec sa solution « Direct Drive », TCL promet également un meilleur temps de réactivité de son système de rétroéclairage. Concrètement, le téléviseur est mieux armé pour gérer les sujets qui se déplacent à haute vitesse dans l’image. Les contours seront plus nets, et les couleurs plus précises. Pratique pour regarder du sport dans d’excellentes conditions.

Le logiciel est au service du matériel chez TCL

Les évolutions matérielles ne font pas tout. C’est avant tout le logiciel qui vient parfaire l’utilisation de son téléviseur. Sur ce point, TCL n’est pas avare en fonctionnalité. Tout d’abord, tous les nouveaux téléviseurs embarquent nativement Google TV. Il s’agit de la dernière interface de Mountain View à destination des téléviseurs. Elle embarque toutes les applications en vogue (Netflix, Disney+, Apple TV, etc.), et vous recommande naturellement des contenus en fonction de vos précédents visionnages. Les TV TCL embarquent la fonction Google Chromecast, mais aussi son concurrent de chez Apple : AirPlay 2.

L’interface Google TV sur le TCL C93 // Source : TCL

Les gamers sont ravis d’apprendre que les téléviseurs TCL sont aussi d’excellents supports pour jouer aux jeux vidéo. Grâce à la fonction ALLM, les nouveaux téléviseurs TCL détectent automatiquement le début de vos sessions de jeu. Le téléviseur passe alors dans un mode spécial, qui va supprimer les traitements d’images superflus afin de gagner en réactivité. Combiné au 144 Hz, voilà la recette parfaite pour être performant dans les jeux compétitifs.

TCL C93 : rien que le meilleur

C’est simple, le TCL C93 condense ce qu’il fait mieux sur les téléviseurs de 2022. Le constructeur propose ici un téléviseur à la fiche technique XXL, compatible avec les normes les plus en vue du moment. La nouveauté la plus séduisante est la présence d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz, comme sur les moniteurs PC pensés pour le jeu vidéo. Cela procure un gain de fluidité considérable lorsque les contenus sont compatibles.

Le téléviseur TCL C93 // Source : TCL

Avec le C93, TCL mise également sur une expérience proche de celle du cinéma grâce à la compatibilité IMAX Enhanced. Il s’agit d’un format d’image particulier, qui permet de réduire considérablement les bandes noires horizontales que l’on retrouve habituellement sur les films en 16:9. En complément, le TCL C93 est compatible avec les autres formats à la mode, comme le HDR 10+ ou le Dolby Vision IQ.

L’expérience cinéma, on la retrouve aussi du côté de la restitution sonore. Le TCL C93 a la particularité d’intégrer un système son de la marque Onkyo, avec 2.1.2 canaux. Composé d’enceintes sur la face avant, sur le haut du téléviseur et d’un caisson de basses à l’arrière, il offre une puissance de 60 watts. Il est également compatible Dolby Atmos.

Dans sa version 65″, le TCL C93 est lancé au prix de 1899 euros. Une offre de remboursement de 200 euros permet déjà de diminuer son prix.

Encore du Mini LED et du QLED sur le reste de la gamme

Trois autres téléviseurs complètent la gamme de TCL pour l’année 2022. On trouve notamment un téléviseur Mini LED plus accessible, et deux autres qui intègrent cette fois la technologie QLED.

TCL C83 : du Mini LED plus accessible

Le TCL C83 profite lui aussi d’un rétroéclairage Mini LED et de tous ses avantages. Toutefois, quelques concessions sont faites pour diminuer le prix du téléviseur. Parmi celles-ci, on retrouve un système son un peu moins généreux en 2.1, ou encore un nombre moins important de zones de rétroéclairage. D’où un pic lumineux plus faible, mais quand même mesuré à 1000 nits (contre 2000 sur le C93).

Le téléviseur TCL C83 // Source : TCL

Le TCL C83 est commercialisé à partir de 1299 euros dans sa version 55 pouces. Là encore, une offre de remboursement de 200 euros vous permet de faire des économies.

TCL C63 et C73 : place au QLED

Pour ses téléviseurs plus accessibles, TCL a fait le choix du QLED mais avec un rétroéclairage traditionnel par LED. Toutefois, ces téléviseurs reprennent toujours certains points forts de la gamme. Parmi eux, l’intégration de Google TV, de ports HDMI 2.1 ou encore d’un taux de rafraîchissement élevé mesuré à 120 Hz (sauf sur les petites diagonales du C63).

Le téléviseur TCL C73 // Source : TCL

Comptez 799 euros pour le TCL C73 en version 55 pouces, et 649 euros pour le TCL C63 dans cette même dimension.