Twitch a annoncé l'arrivée d'un nouvel outil de modération basé sur de l'intelligence artificielle. Un pas en avant contre le cyberharcèlement, mais qui ne convainc pas tout le monde.

« Suspicious User Detection », c’est le nom du nouvel outil de modération mis en place par Twitch. « Afin de continuer à faire de Twitch un endroit sûr pour tout le monde, nous vous présentons un nouvel outil qui permettra aux modérateurs de prendre des actions contre les comptes qui essaient d’éviter des bans », a précisé la plateforme de streaming le 30 novembre, dans un communiqué de presse.

Les personnes qui, après avoir été bannies, se créent un nouveau compte pour pouvoir retourner sur le profil du streameur posent un vrai problème de modération. Twitch laisse, en effet, la possibilité de créer plusieurs comptes avec une seule adresse mail, ce qui laisse les personnes abusives libres de retourner sur les chats très facilement — des actions particulièrement néfastes dans le cas de cyberharcèlement. C’est pour essayer de répondre à ce problème que Twitch vient, enfin, de prendre des mesures.

Suspicious User Detection, powered by machine learning, is here to help you identify and restrict suspected channel ban evaders from chatting before they can disrupt your stream.

— Twitch (@Twitch) November 30, 2021