Le Black friday est l’événement de l’année, et l’occasion parfaite pour commencer vos courses de Noël sans y laisser vos économies. En ce moment Xiaomi organise des promotions très intéressantes sur ses meilleurs produits, notamment la tablette Mi Pad 5 ou le Poco F3 5G, entre autres.

Pour le Black Friday, Xiaomi frappe encore très fort et propose de très belles réductions sur quelques-uns de ses meilleurs appareils de 2021. Tablettes, smartphones, il y en a pour tous les gouts, et surtout pour tous les prix. Voici notre sélection de bonnes affaires à réaliser sur AliExpress.

La très bonne tablette Mi Pad 5 est disponible dès 286,92 euros

La tablette Mi Pad 5 a de sérieux arguments pour elle. Son design est classique et élégant, ce qui est rare sur une tablette dans cette gamme de prix. Avec un écran WQHD+ 120Hz de 11 pouces très bien calibré, la Mi Pad 5 bénéficie d’une belle qualité d’image. Il est d’ailleurs compatible avec la norme Dolby Vision, ce qui devrait plaire aux gros consommateurs de contenu vidéo.

Côté performances, c’est un Snapdragon 860 qui accompagne cette tablette signée Xiaomi, le plus performant pour des produits milieu de gamme. La configuration n’est pas non plus en reste avec au choix, 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage.

L’autonomie est également une bonne surprise. Avec une batterie de 8 720 mAh, le Mi Pad 5 tient facilement entre deux et trois jours sans ciller et permet de visionner en théorie plus de 16 heures de vidéo sans discontinuer. De quoi bingewatcher une série en une soirée et une nuit.

Finalement, cette tablette de milieu de gamme est une véritable exception dans le monde des tablettes Android. Malgré son prix doux, elle possède un design soigné et une fiche technique solide. Elle a été saluée par un beau 8/10 sur Frandroid.

Pendant les prochains jours, à l’occasion du Black Friday, la Mi Pad 5 est disponible à partir de 286,92 euros sur AliExpress. Elle a rarement été aussi bon marché et elle est en plus livrée depuis un entrepôt français : elle ne devrait donc pas mettre plus d’une semaine avant d’arriver chez vous.

Le Poco F3 5G baisse de prix et passe à 251,12 euros dans sa version 6+128 Go

Encore une fois, Xiaomi frappe un grand coup avec ce Poco F3 5G. Le constructeur chinois propose un excellent rapport qualité/performances/prix avec ce smartphone lancé au printemps dernier.

Il se démarque par son aspect premium, avec son dos miroir et sa finesse qui ne dépasse pas les 8mm d’épaisseur. Son écran de 6,67 pouces, AMOLED et 120 Hz, assure à la fois une belle fluidité de navigation, une très bonne qualité d’image, mais également une solide gestion des vidéos en HD.

La présence du très bon Snapdragon 870, est ensuite un atout supplémentaire qui ravira les joueurs mobiles. Pensée pour les milieux de gamme puissants, cette puce offre de très belles performances quelle que soit votre utilisation de ce Poco F3 5G. C’est l’un des rares smartphones à moins de 300 euros à pouvoir faire tourner Fortnite en mode épique.

La batterie vient enfin compléter la panoplie du gamer nomade. Avec une capacité de 4520 mAh et la charge rapide 33W, le Poco F3 5G devrait pouvoir tenir pas loin de deux jours sans défaillir. Il se charge par ailleurs entièrement en moins d’une heure.

Habituellement proposé autour de 370 euros, le Poco F3 5G chute dans sa version 6+128 Go à 251,12 euros. La version 8+256 Go de stockage passe quant à elle à 258,92 euros.

Le Poco X3 Pro passe à moins de 165 euros dans sa version 6+128 Go

Un peu plus abordable que le Poco F3 5G, le Poco X3 Pro offre néanmoins des performances tout aussi acceptables pour sa gamme de prix. Pensé lui aussi pour les joueurs mobiles, il propose un bon Snapdragon 860, soit le modèle juste en dessous de celui du Poco F3 5G.

Il bénéficie par ailleurs d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un atout qui garantit la meilleure fluidité possible en navigation et profitera à ceux qui souhaitent jouer à tous les titres mobile gaming compatibles. L’écran FHD+ de 6,67 pouces est assez confortable pour apprécier jeux et vidéos sans souffrir d’un visuel trop contenu.

Côté autonomie, le Poco X3 Pro n’a pas à rougir de la concurrence avec une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide 33W. De quoi tenir au moins deux jours sans tomber en rade.

La photo, enfin, n’a pas été mise de côté avec un quadruple capteur arrière de 48+8+2+2 mégapixels. Un quatuor acceptable qui permettra d’obtenir une belle qualité d’image en toutes circonstances ou presque.

Habituellement vendu autour de 300 euros, le Poco X3 Pro passe pour la Black Week à 164,93 euros dans sa version 6+128 Go et à 185,93 euros dans sa version 8+256 Go.

Le Redmi 9A passe à 70,75 euros sur AliExpress

Entrée de gamme de chez Xiaomi, le Redmi 9A a tout ce que l’on peut espérer d’un smartphone à moins de 100 euros. Il bénéficie notamment d’une grosse batterie de 5 000 mAh qui lui offre une autonomie de deux jours en moyenne.

Il dispose également d’un bel écran 6,53 pouces HD+, qui offre un bon confort de navigation. Sa configuration, raisonnable, correspond néanmoins à ce que l’on trouve sur les produits de sa gamme à savoir 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage, extensible via l’ajout d’une carte microSD.

Concrètement, ce Redmi 9A est un parfait smartphone d’appoint. Le genre d’appareil qui dépanne très bien pour passer des appels et consulter ses applications de messagerie. N’en espérez pas plus, mais le peu qu’il fera, il le fera très bien.

Habituellement proposé à un prix moyen de 119,90 euros, le Xiaomi Redmi 9A voit son tarif fondre à 70,75 euros pendant le Black Friday. Une réduction bienvenue si vous voulez équiper un parent, ou un ado d’un smartphone simple, efficace et économique.

