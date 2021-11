Cette année, le Black Friday commence en avance chez Xiaomi qui a d’ores et déjà dégainé ses meilleures promotions. Smartphones, écouteurs, vidéoprojecteurs ou encore trottinettes électriques : découvrez notre sélection d’offres à ne pas manquer.

Pour cette édition 2021 du Black Friday, Xiaomi a décidé de prendre un peu d’avance en dégainant ses promotions dès aujourd’hui. À cette occasion, vous pouvez découvrir de nombreux produits issus du catalogue du constructeur chinois à prix réduit, que ce soit sur son site ou chez différents e-commerçants. Entre smartphones et écouteurs sans fil, découvrez 5 produits Xiaomi à ne surtout pas manquer pendant ce Black Friday.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 Go à 329,90 euros (au lieu de 399,90 euros)

Dévoilé fin septembre de cette année, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est une version plus abordable du Mi 11 Lite 5G. Pour cette nouvelle itération, le constructeur chinois a adopté un châssis plus coloré (noir, bleu, rose et blanc) et un poids légèrement inférieur. Il dispose en revanche lui aussi d’un écran AMOLED Full HD+ 90 Hz protégé par un verre Gorilla Glass 5. Côté configuration, ce modèle peut compter sur un Snapdragon 778G, 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Il dispose d’une excellente autonomie grâce à sa batterie 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33W.

Pour le Black Friday, Xiaomi propose sur sa boutique le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 329,90 euros dans sa version 8 Go et 128 Go stockage. De quoi réaliser une économie de 100 euros par rapport à son prix original.

Le POCO X3 Pro 128 Go à 179,90 euros (au lieu de 249,90 euros)

Sorti en avril dernier, le POCO X3 Pro est un smartphone taillé pour les gamers qui ne souhaitent pas se ruiner. Grâce à son Snapdragon 860 et son écran LCD Full HD+ (2400 par 1080) de 6,67 pouces, il peut faire tourner les derniers jeux du moment sans sourciller. Dotée d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, sa dalle offre une expérience fluide y compris sur des jeux exigeants graphiquement. Ajoutez à cela une batterie de 5160 mAh qui lui permet de tenir une bonne journée en utilisation intensive (jeu ou visionnage de vidéos), et vous obtenez un terminal très performant au quotidien.

Le POCO X3 Pro dans sa version 128 Go est actuellement disponible à 179,90 euros au lieu de 249,90 euros habituellement.

Le Redmi Smart Band Pro à 39,99 (au lieu de 49,99 euros)

Le Redmi Smart Band Pro est un bracelet connecté dont le but est non seulement de vous aider à surveiller vos constantes vitales (au repos ou à l’effort), mais aussi de vous accompagner dans le suivi de vos activités sportives. Équipé d’un grand écran AMOLED de 1,47 pouce, il bénéficie d’une luminosité de 450 nits au maximum, pour vous permettre de consulter vos informations même en plein soleil. Durant l’effort, le Redmi Smart Band Pro est capable de mesurer votre rythme cardiaque, ainsi que de suivre votre activité au plus près pour vous aider à vous améliorer. Ajoutez à cela une étanchéité jusqu’à 50 mètres, le suivi de votre oxygénation ou de vos phases de sommeil et divers programme bien pratiques, et vous obtenez un traqueur d’activité extrêmement complet.

Le Redmi Smart Band Pro, vendu normalement à 49,99 euros, est disponible en ce moment à 39,99 euros.