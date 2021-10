Romain Ribout - 13 octobre 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] BeMove est de retour avec une nouvelle vente privée pour vous permettre de réaliser des économies sur la facture de votre abonnement internet. Il s'agit de l'offre Bbox Must jusqu'à 1 Gb/s qui passe à 16,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 39,99 euros.

BeMove organise régulièrement des ventes privées pour vous faire économiser de l’argent sur des abonnements, que ce soit gaz/électricité ou Internet. C’est de cette dernière catégorie qu’on parle aujourd’hui, grâce à une offre exclusive en partenariat avec Bouygues Telecom.

La Bbox Must est à 39,99 euros par mois après un an et l’opérateur la propose en ce moment à 22,99 euros par mois la première année, mais cette vente privée permet de faire encore plus d’économies puisque le prix est abaissé à 16,99 euros.

Pour accéder à l’offre, il suffit de cliquer sur ce lien, puis de renseigner votre adresse email. Vous avez jusqu’au 28 octobre 2021 pour en profiter.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’inclut l’offre Fibre/ADSL + décodeur TV ?

La Bbox must de Bouygues Telecom propose avec la fibre un débit théorique qui peut monter jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Concernant la ligne téléphonique, les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles de France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays dans le monde. Et pour ce qui est de la télévision, le décodeur TV Bbox Miami est inclus pour accéder à plus de 180 chaînes, ainsi qu’à de nombreuses applications (streaming, jeux vidéo, etc.).

Y’a-t-il d’autres offres pour cette vente privée ?

En partenariat avec Bouygues Telecom, BeMove propose également un forfait mobile Sensation 50 Go à 15,99 euros par mois pendant un an, puis 25,99 euros à partir de la seconde année. L’offre semble assez classique, notamment avec les appels, SMS et MMS illimités, mais elle a la particularité de vous permettre d’obtenir un smartphone à seulement 1 euro : le Vivo Y21S qui coûte normalement 219 euros.

