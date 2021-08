Google vient d’ajouter un VPN à sa formule d’abonnement à 10 € par mois. Pas forcément de quoi faire sortir la carte bleue, mais si vous payez déjà c’est un ajout sympathique.

Disponible depuis quelque temps aux États-Unis, le service de VPN de Google est enfin arrivé en France. Intégré à l’abonnement Google One, l’outil promet de vous faire « profiter d’une couche de protection supplémentaire, où que vous soyez connecté ».

Dédié à la sécurité

Pour rappel, un VPN vous permet de chiffrer les connexions sortantes de votre appareil afin de gagner en sécurité et d’éviter de vous faire espionner sur Internet. Depuis les révélations d’Edward Snowden sur l’ampleur de l’espionnage mondial, de nombreux acteurs se sont lancés sur ce marché. Mais l’offre de Google est un peu particulière.

Alors que de nombreux servies de VPN proposent de consulter les catalogues de streaming étranger en vous connectant à un serveur sur place, l’outil de Google n’offre pas de telles fonctionnalités. Le VPN Google One est uniquement dédié à la sécurisation de votre connexion si vous surfez depuis un wifi public ou sur un réseau dans lequel vous n’avez pas confiance. Et ce, uniquement depuis votre téléphone Android, car aucune application n’est disponible sur PC ou iPhone pour le moment.

10 € par mois

Autres conditions pour profiter de l’outil, il faudra être abonné à l’offre la plus chère proposée par Google, celles contenant 2 To de stockage cloud et qui coûte 9,99 euros par mois. Une offre de VPN seule coûte aux alentours de 2 à 8 euros par mois. Autant dire que l’outil de Google n’est pas un produit d’appel.

En réalité, Google vise plus les très petites entreprises ou les autoentrepreneurs qui ont déjà adopté l’écosystème Google. Le VPN est un outil sympathique à avoir en plus si vous payez déjà l’abonnement à 10 euros. Pour peu que vous voyagiez beaucoup (même en temps de covid), avoir un outil intégré à l’écosystème Android permettant de naviguer de façon sécurisée sur les wifi d’aéroports et d’hôtels est intéressant.

Google tient le code source de son app à disposition et a commandé un audit de sécurité indépendant sur la qualité de son service.

Vous vous demandez quel est le meilleur VPN ? La réponse est dans notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo