[Le Deal du Jour] Très puissants, les aspirateurs-balais Dyson figurent parmi les meilleures références sur le marché. Le récent modèle de la marque anglaise, le V11 Parquet Extra, bénéficie d'une réduction très appréciable en ce moment, puisque son prix passe de 599 euros à 491 euros sur Cdiscount.

Depuis leur arrivée sur le marché, les aspirateurs-balais signés Dyson ont démontré que la corvée de l’aspiration pouvait être moins fatigante et surtout bien moins bruyante qu’avec un aspirateur standard que l’on doit traîner comme un boulet derrière soi. Dotés d’une grosse puissance et très maniables, ces modèles ne font qu’une bouchée de toutes les saletés qui s’accumulent sur vos sols.

Le récent V11 Parquet Extra est certainement l’une des meilleures références de la marque, alors quand on le voit avec une bonne promotion pendant les soldes, on n’hésite pas très longtemps à valider son panier.

Habituellement proposé à 599 euros, le Dyson V11 Parquet Extra est actuellement affiché à 491 euros chez Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les avantages de l’aspirateur-balai Dyson V11 Parquet Extra ?

Comme tous les aspirateurs-balais de la marque britannique, le design du Dyson V11 Parquet Extra lui permet d’aspirer du sol au plafond. Son format sans fil le rend très maniable ; de quoi vous changer la vie si vous avez l’habitude de trébucher sur des aspirateurs standards que l’on traîne derrière soi. Ici, une pression sur une petite gâchette suffit pour faire fonctionner le Dyson V11. Son aspiration aura en plus l’avantage d’être plus silencieuse.

Pour parfaire le nettoyage de nos sols, on pourra utiliser plusieurs accessoires : un rouleau de nettoyage doux, une mini-brosse motorisée pour ôter les saletés incrustées dans de petits espaces ou encore nettoyer les tissus, une mini-brosse douce pour les surfaces fragiles ou encore un embout long pour des endroits difficiles d’accès. Si vous souhaitez aspirer de petites surfaces, comme votre table par exemple, vous pourrez opter pour l’aspirateur à main détachable.

Quelle est sa puissance ?

Au fil des années, Dyson est devenu indissociable du mot « puissance ». Et ce V11 ne déroge pas à cette règle puisque selon le constructeur, ce modèle profite d’une puissance 45 % supérieure à son prédécesseur, le V10. Trois modes de vitesse seront par ailleurs proposés, et les rouleaux ont été conçus pour capturer toutes les saletés possibles qui peuvent joncher vos sols. Et pour ne rien gâcher, ce V11 proposera une très bonne filtration des poussières : son système de filtration pourra capturer les plus petites des particules.

Que dire de plus ?

Le Dyson V11 Parquet Extra pourra fonctionner pendant 60 minutes (en mode Eco) avant de devoir se recharger. En mode Boost, l’autonomie chutera à 5 minutes. Lorsque l’aspirateur-balai aura achevé sa tâche, vous pourrez le fixer à sa station murale. Concernant l’expulsion des poussières, le V11 dispose d’un mécanisme bien pensé qui vous évitera de vous salir les mains : l’éjection sera faite proprement et rapidement dans la poubelle.

