Bouygues Telecom organise une belle promotion sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G sur sa boutique en ligne. Son prix passe à seulement 1 euro (+ 6 €/mois) en l’associant à son nouveau forfait Sensation Avantage Smartphone de 120 Go. Voici comment profiter de cette offre sur un excellent smartphone haut de gamme âgé de quelques mois seulement.

Il y a globalement deux écoles d’acheteurs de smartphones en France. La première considère que l’on peut payer son smartphone au prix fort, puis que les économies sont ensuite réalisées par l’intermédiaire d’un forfait à petit prix. L’autre considère qu’un smartphone c’est avant tout un appareil qui doit durer plusieurs années et que l’on peut étaler son paiement sur plusieurs mois ou années, en l’associant à un forfait un peu plus cher, mais surtout plus complet.

L’offre de Bouygues Telecom s’adresse aujourd’hui à la deuxième. L’opérateur propose en effet d’acheter le Galaxy S20 FE 5G au prix de 1 euro seulement. Pour parvenir à ce prix plancher, il y a quelques étapes à suivre :

Souscrire à un forfait Sensation Avantage Smartphone de 120 Go avec un engagement de 24 mois (33,99 euros la première année, puis 48,99 euros ensuite)

En plus de cet abonnement, il faut ajouter 6 euros de mensualités supplémentaires pour l’étalement de paiement du smartphone

Profiter du bonus de reprise de 100 euros sur un ancien smartphone (d’une valeur minimum de 10 euros) pour obtenir votre smartphone à 1 € +6 € par mois.

Cette offre est d’autant plus intéressante que le forfait Sensation Avantage Smartphone de 120 Go de Bouygues Telecom est actuellement au même prix que le Sensation Avantage Smartphone de 90 Go. Un forfait très complet qui a aussi l’avantage d’être compatible avec la 5G. Notez enfin que si vous êtes client Bbox, vous pourrez bénéficier d’une remise de 7 € sur votre facture mensuelle.

Pourquoi le Samsung Galaxy S20 FE 5G est une valeur sûre sous Android ?

Le Galaxy S20 FE 5G tire son nom à rallonge de son histoire. Juste après avoir sorti le Galaxy S20 au début de l’année 2020, Samsung a rapidement demandé à ses utilisateurs fidèles quels étaient selon eux les principaux défauts du téléphone. D’où son nom : FE pour Fan Edition, une version améliorée par et pour les fans du smartphone.

Deux principaux retours sont ressortis de ces discussions. Le Galaxy S20 souffrait d’un manque criant de coques colorées. Et surtout l’écran aux bords incurvés ne faisait pas l’unanimité.

Le Galaxy S20 FE, c’est donc avant tout un Galaxy S20 avec un écran “plat” (mais toujours avec une dalle AMOLED) et un vaste choix de coloris originaux. Ils sont au nombre de 6 sur la boutique de Bouygues Telecom : noir, rouge, blanc, violet, vert et orange. Très peu de smartphones proposent autant de variantes.

Mais en ce qui concerne la fiche technique, le Galaxy S20 FE reprend tout ce qui a fait le succès du Galaxy S20 classique. On retrouve donc un triple module photo se décomposant en un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels.

Sous le capot, la version 5G de ce Galaxy S20 FE se montre même mieux lotie que son grand frère, car il embarque un processeur Snapdragon 865 associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Ce processeur Snapdragon 865 est une bonne nouvelle, car il est plus puissant que le processeur Exynos que l’on trouve dans les autres smartphones haut de gamme de Samsung. C’est également lui qui assure la compatibilité 5G du téléphone.

Enfin, le Galaxy S20 FE 5G bénéficie de l’une des meilleures interfaces d’Android : OneUI. C’est une interface très claire, avec très peu d’applications tierces et surtout facilement personnalisable. Elle a le bon goût de proposer un mode sombre, des menus bien organisés et facilement compréhensibles, et elle est régulièrement mise à jour par Samsung. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est par ailleurs installé sous Android 11, la dernière version d’Android en date.

Bref, le Galaxy S20 FE 5G, c’est un smartphone complet d’une grande marque, avec une excellente fiche technique et une interface complète : une valeur sûre sous Android.

Que propose le forfait Sensation 120 Go 5G de Bouygues Telecom

Pour faire baisser le prix du Samsung Galaxy S20 FE 5G à 1 euro (+ 6€/mois), il faut associer l’achat de ce smartphone au forfait Sensation 120 Go 5G de Bouygues Telecom. C’est un forfait extrêmement complet qui comprend :

120 Go de données 4G ou 5G en France

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de Chine + vers les fixes de 120 destinations

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse

Des bonus comme internet illimité le weekend, un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn

Le forfait Sensation 120 Go avec Avantage Smartphone de Bouygues Telecom est disponible au prix de 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros, avec un engagement de 24 mois. Enfin, si vous êtes déjà client Bbox, vous avez le droit à une belle réduction, car le forfait est cette fois proposé à 26,99 euros la première année, puis 41,99 euros la seconde.