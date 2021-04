Microsoft dévoile cinq nouvelles polices de caractères pour Office. L'une d'elles sera la nouvelle police par défaut pour la suite bureautique, en remplacement de Calibri.

Une page va bientôt se tourner dans l’histoire de Microsoft. Dans un message publié le 28 avril, l’entreprise américaine prévient qu’elle est en train de se préparer à changer de police de caractères par défaut pour Office, sa célèbre suite bureautique qui rassemble un traitement de texte (Word), un tableur (Excel), un outil de présentation (Powerpoint) ou bien un gestionnaire de mail (Outlook).

Calibri sera remplacé comme police par défaut

Pour Microsoft comme pour sa clientèle, c’est un petit séisme qui se profile à l’horizon. En effet, voilà bientôt quinze ans que l’entreprise américaine se reposait sur Calibri comme police de caractères par défaut. Cette police d’écriture, dessinée par Lucas de Groot quelques années plus tôt, avait alors été sélectionnée par Microsoft pour remplacer la fameuse police Times New Roman dans Office.

Calibri « nous a bien servi, mais nous pensons qu’il est temps d’évoluer », considère la société américaine. Pas question néanmoins de partir sur une police de caractères déjà créée, même s’il en existe déjà des centaines. La firme de Redmond a commandé cinq polices originales, appelées Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview, qu’il faut maintenant départager.

Pas de panique pour autant : Microsoft n’entend pas faire disparaître Calibri d’Office. La police sera toujours disponible dans ses logiciels pour celles et ceux qui y sont attachés, tout comme il est encore possible d’utiliser Times New Roman. Simplement, ce ne sera plus celle activée par défaut, sauf si vous décidez du contraire dans les paramètres de la suite bureautique.

« Pour nous aider à définir une nouvelle orientation, nous avons commandé cinq polices originales et personnalisées qui remplaceront à terme Calibri comme police par défaut », écrit Microsoft. « Les nouvelles polices couvrent les différents styles sans empattement — humaniste, géométrique, suisse et industriel », poursuit l’entreprise.

Pour l’instant, il n’y a encore pas de vote, à proprement parler, et Microsoft n’a pas précisé s’il y en aurait un. Toutefois, il semble clair que la firme va lire les commentaires des internautes afin d’orienter sa décision.

Voici les 5 candidates :

Bierstadt

Grandview

Seaford

Skeena

Tenorite

