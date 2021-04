Romain Ribout - 01 avril 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le DJI Osmo Mobile 3 fait partie des meilleurs stabilisateurs pour smartphone du marché. Son prix devient aujourd'hui beaucoup plus doux, en passant de 109 euros à seulement 79 euros sur Boulanger.

Si nos smartphones sont généralement de bons appareils photo, le petit coup de main d’un excellent stabilisateur peut tout simplement faire des merveilles. C’est le cas du DJI Osmo Mobile 3, une gimbal réputée pour sa conception solide, sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités. Un modèle plus récent est disponible depuis la fin de l’année dernière, mais l’ancien reste excellent, surtout en promotion à 79 euros sur Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Avec quels smartphones puis-je utiliser le DJI Osmo Mobile 3 ?

Le stabilisateur de DJI est compatible avec tous les smartphones et iPhone, à condition que leur poids soit compris entre 170 et 230 grammes et que leurs dimensions soient inférieures ou égales à 180 mm de diagonale, 9,5 mm d’épaisseur et 62 à 88 mm de largeur.

Quelles sont les principales fonctionnalités du DJI Osmo Mobile 3 ?

Les fonctionnalités sont diverses et variées, en passant du bien connu ActiveTrack (3.0) qui suit automatiquement l’objet de votre choix au fameux mode Hyperlapse que l’on aperçoit déjà sur les drones de la marque. On retrouve également un mode « story » pour ajouter des filtres et de la musique aux vidéos plus simplement, le contrôle gestuel pour déclencher le retardateur ou encore l’option de rotation rapide très pratique afin de passer du mode portrait au mode paysage.

Que savoir de plus ?

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur très pratique à utiliser. Les principaux boutons de contrôle sont accessibles à portée de pouce et, par rapport son prédécesseur, les ports audio et de recharge ne sont pas obstrués afin de pouvoir recharger votre smartphone ou d’utiliser vos micros externes plus facilement qu’avant. De plus, il se plie pour faciliter le transport.

En ce qui concerne l’autonomie, comptez une quinzaine d’heures avant de devoir le recharger avec le câble USB-C fourni.

