Google prévoit de pousser automatiquement une mise à jour pour en finir avec le plantage des applications sur Android.

Le récent incident sur Android qui a conduit de nombreuses applications mobiles, dont celles de Google, à ne plus fonctionner correctement a trouvé une issue heureuse avec la publication d’un correctif. Pour l’appliquer sur son smartphone, il suffit de se rendre dans Google Play pour télécharger et installer la version la plus récente de WebView, un composant sur lequel s’appuie un grand nombre de logiciels.

Il est bien sûr conseillé de la récupérer dès que possible, car le souci ne touche pas que les applications de Google, comme Gmail ou Chrome. En dehors de l’écosystème de la firme de Moutain View, d’autres ont programmes ont rencontré des plantages à cause d’une mouture buguée de WebView. C’est le cas de la messagerie Orange — l’opérateur a dû envoyer une notification à sa clientèle pour la rassurer.

Mise à jour automatique à l’horizon

Mais Google prévoit aussi de diffuser automatiquement cette mise à jour, afin de régler le problème sur l’ensemble des smartphones Android. C’est ce qu’on lit au détour d’un bref commentaire du responsable de la communauté Google, Zak Pollack, publié le 23 mars. Il indique que « Google Play téléchargera bientôt la mise à jour de ces applications sur les appareils concernés. »

La décision de procéder prochainement à la mise à jour automatique de WebView signe de toute évidence le souhait de Google d’atteindre les personnes qui seraient passées à côté de l’annonce de la disponibilité du patch ou qui ne savent peut-être pas mettre à jour une application mobile. Et cela, même si l’incident a reçu une bonne couverture médiatique, y compris de la part de certains grands groupes, comme Samsung.

Vos applications Android se ferment automatiquement ? Pas de panique ! Ceci est dû à un problème avec Google Webview.

Ce dernier a été résolu avec les dernières MAJ des applications Android System Webview et Google Chrome. Voici la marche à suivre 👇👇https://t.co/571tcmwGb4 — Samsung FR (@SamsungFR) March 23, 2021

Entre les lignes, on comprend que cette décision s’est imposée à Google compte tenu de trois éléments : d’abord, ce composant WebView est préinstallé sur les smartphones qui tournent avec Android. Ensuite, Android est un système d’exploitation largement répandu, sur des centaines de millions de smartphones dans le monde. Enfin, les applications mobiles font massivement appel à WebView.

Forcément, WebView sert à afficher les contenus web dans les applications Android (son nom veut littéralement dire : « vue web »). Pour les développeurs et les développeuses, c’est pratique pour gagner du temps dans la conception d’une application. Certaines d’entre elles ne sont d’ailleurs que des sites web encapsulés. Ce qu’ils affichent ne sont que des pages dans un navigateur.

