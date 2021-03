Romain Ribout - 20 mars 2021 Tech

[Le Deal du Week-End] Cette vente privée est réalisée en partenariat avec BeMove. Elle vous permet d'économiser jusqu'à 270 euros par an sur vos factures d'électricité et de gaz via trois offres sans engagement. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Pour ce week-end, la rédaction a sélectionné pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Depuis 2019, EDF n’est plus le seul acteur du marché de l’énergie et un peu à la manière des opérateurs mobiles ou fournisseur d’accès Internet, les offres sont suffisamment nombreuses pour faire jouer la concurrence et donc baisser les prix. Dans ce sens, BeMove propose une nouvelle vente privée pour réduire jusqu’à 20 % vos factures d’électricité et de gaz.

Les offres se terminent le 31 mars 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

J’ai que l’électricité chez moi…

Alors je peux choisir l’offre Mega Energies. Elle propose un prix 18 % inférieur au tarif réglementé. Le fournisseur promet d’ailleurs une énergie 100 % renouvelable et de suivre sa consommation via une application dédiée.

Je veux juste changer mon abonnement gaz…

Donc l’offre Gaz de Bordeaux est là pour vous. Elle propose un prix 20 % inférieur au tarif réglementé. Elle met aussi en avant une transition garantie sans coupure. Pas d’application ici, mais un espace client est disponible depuis le site Internet.

Je change tout, gaz et électricité…

Et on a encore une fois ce qu’il vous faut avec une autre offre signée Mega Energies, qui rassemble l’abonnement gaz et électricité pour un prix inférieur à 18 % par rapport aux tarifs réglementés.

Mais, comment en profiter ?

Pour bénéficier de cette vente privée, il vous suffit d’entrer votre adresse e-mail sur cette page. Vous recevrez alors en retour le détail des offres et un lien vous permettant de souscrire directement en ligne, depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Pour rappel, les offres énergie sont toujours sans engagement, vous pouvez donc en changer à tout moment. Le fournisseur s’occupe de tout, notamment de la résiliation de votre ancien fournisseur, aucune paperasse donc. Pas non plus besoin qu’un technicien intervienne sur votre compteur et tout cela se fait sans aucune interruption de service.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

