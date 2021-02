Firefox peut enregistrer des images en WebP. Si ce format permet d'avoir des images plus légères sur le web, il n'est pas pris en charge par tous les logiciels. Si vous voulez les enregistrer directement en JPEG ou PNG, le mieux reste d'utiliser une extension.

Vous avez sans doute remarqué que de plus en plus d’images sur le web sont servies au format WebP. Promu par Google dès 2010, il est maintenant géré par les principaux navigateurs web — Chrome, bien sûr, mais aussi Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Il faut dire que ce format est moins lourd que ses rivaux très répandus que sont le PNG ou le JPEG. Résultat, les images s’affichent plus vite sur le net.

Le problème, c’est que le support du WebP n’est pas démocratisé. Si on enregistre une image avec ce format, elle pourra peut-être être lue par certains logiciels, comme Paint sur Windows, mais pas par d’autres. C’est le cas par exemple de versions de Photoshop qui ne sont pas les plus récentes. Résultat, pour pouvoir retoucher une image sous Photoshop, il faut d’abord la reconvertir via Paint.

Cette étape supplémentaire fait perdre inutilement du temps. Aussi, pour s’épargner ce détour, il peut être judicieux d’ajouter un module complémentaire à son navigateur web pour pouvoir convertir une image, dès l’enregistrement de l’image sur son PC, afin qu’elle atterrisse directement au bon format. Ça tombe bien : il existe justement des extensions qui n’attendent que ça.

Convertir des images WebP avec Firefox

Sur Firefox, on peut citer par exemple l’extension très justement nommée « Save webP as PNG or JPEG » (mais il en existe d’autres). Comme son nom l’indique, elle propose de vous enregistrer l’image au format WebP en PNG ou en JPEG. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter à Firefox » et voilà le petit module installé ! Même pas besoin de redémarrer le navigateur : tout est déjà opérationnel.

Comment ça marche ? En fait, sur une image comme celle-ci, l’opération « clic droit » et « Enregistrer l’image sous » proposera de la conserver au format WebP, alors même que son extension indique « .JPG ». Idem si vous êtes un power user et faites le raccourci « Ctrl + S » avec le clavier. L’extension « Save webP as PNG or JPEG » rattrape le coup en ajoutant une nouvelle option dans le menu contextuel de la souris.

Via le clic droit, vous avez l’option « Save webP as… » avec une petite icône de couleur jaune. En cliquant dessus, vous faites apparaître en surimpression un menu vous proposant différents modes d’enregistrement : PNG, mais aussi JPEG 100, JPEG 92, JPEG 85, JPEG 80 et JPEG 75. Ces nombres désignent en fait le degré de qualité de l’image en JPEG. Plus elle est basse, plus l’image est dégradée (mais légère).

Les deux dernières icônes permettent de vous rendre dans le menu de l’extension (qui est en anglais) et de fermer la barre en surimpression, si vous faites machine arrière. A priori, les réglages par défaut du module sont suffisants pour un usage courant, mais vous pouvez personnaliser son fonctionnement. Libre à vous de farfouiller dans les paramètres pour les adapter à votre guise.

La prise en main est intuitive et vous ne devriez pas rencontrer de difficultés à vous servir de ce module. Bien entendu, vous pouvez aussi tester les autres alternatives qui peuplent le répertoire des add-ons pour Firefox. Si vous ne savez pas choisir entre PNG et JPEG, sachez que le PNG est le moins compressé, et le JPEG est le format plus courant. Et si vous cherchez une solution pour Google Chrome, c’est par ici.

Crédit photo de la une : Mozilla Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo