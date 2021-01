Noémie Koskas - 26 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] À l'occasion des soldes d'hiver, Sosh propose deux nouveaux forfaits mobile sans engagement en série limitée : un forfait 60 Go à 13,99 euros par mois et un forfait 100 Go à 15,99 euros par mois.

Pendant les soldes, Sosh propose deux forfaits dotés d’une grosse enveloppe de data, pour moins de 16 euros. Jusqu’au 9 février 2021, le forfait 100 Go est disponible à 15,99 euros par mois, et le forfait 60 Go à 13,99 euros par mois. En plus, les prix de ces offres sans engagement ne doublent pas après un an.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait 60 Go à 13,99 euros de Sosh ?

Ce forfait sans engagement et en série limitée propose d’abord les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis et vers les pays d’Europe et les DOM. 60 Go de données 4G seront aussi utilisables dans l’Hexagone. Pour les voyages à l’étranger, une enveloppe dédiée de 8 Go de data sera également disponible.

Qu’intègre le forfait 100 Go à 15,99 euros de Sosh ?

Ce forfait propose également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis et vers l’Europe et les DOM. En revanche, cette fois-ci, vous aurez droit à une grosse enveloppe de 100 Go de 4G en France, ce qui vous permettra de faire du partage de connexion sans trop vous soucier de votre quantité de data restante, et même de regarder des vidéos en streaming autant que vous le souhaitez.

Peut-on garder son numéro actuel ?

Avec ces forfaits Sosh, il est possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Il vous suffira d’obtenir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne le possédez pas, vous pourrez l’avoir en appelant le 3179. Sosh s’occupera alors de la résiliation de votre contrat chez votre ancien opérateur et du transfert de votre numéro de téléphone.

Pourquoi choisir Sosh ?

Pour rappel, Sosh est une marque développée par Orange, qui couvre la plus large partie du territoire français. Souscrire à un forfait chez Sosh, c’est ainsi profiter des solides infrastructures de l’opérateur historique français. De plus, Sosh propose des offres sans engagement à des prix plutôt attractifs qui ne doublent pas après un an, comme la majorité des opérateurs présents sur le marché.

