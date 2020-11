À l’approche de Noël, Philips a décidé de mettre en avant sa gamme d’éclairages connectés Hue en proposant l’opération 1+1=3, soit un troisième produit offert pour deux achetés.

En ce moment, et jusqu’au 30 novembre prochain, Philips propose sur son site de découvrir une promotion sur la quasi-totalité de sa gamme Hue. Cette opération permet en effet de choisir deux produits, et de s’en voir offrir un troisième. Une bonne manière de débuter ou renforcer une installation domotique au sein de son foyer. On vous explique justement comment bien exploiter cette offre.

Pour rappel, la gamme Philips Hue regroupe tous les produits qui touchent à l’éclairage connecté. Il s’agit essentiellement d’ampoules qui viendront remplacer les bulbes traditionnels afin de permettre d’en faire varier la couleur, la chaleur ou l’intensité par le biais d’une application dédiée ou d’un assistant vocal (comme Alexa par exemple). De quoi créer des ambiances lumineuses différentes en fonction de l’humeur, de l’activité ou du moment de la journée, voire de synchroniser la lumière avec le contenu diffusé par un téléviseur ou un moniteur. Les produits Philips Hue comportent également des lampes, des spots, des plafonniers, des bandeaux LED, etc.

Le pont de connexion, véritable coeur du système Hue, mais pas indispensable

Au centre de chaque système d’équipement connecté se trouve généralement un élément important : le pont de connexion. Et la gamme Hue ne fait pas exception à la règle. Cet appareil compact (le boîtier fait à peine 2,6 cm d’épaisseur) constitue le cœur et le cerveau de toute installation, permettant de recenser et contrôler chacun des luminaires connectés au sein d’un domicile.

Capable de gérer jusqu’à 50 équipements différents, il génère son propre réseau ZigBee et ne nécessite une connexion internet qu’à l’occasion de sa mise en service ou de mises à jour logicielles. Pas de risque donc d’être privé d’éclairage en cas de panne internet.

Le pont de connexion, une fois installé, sert ensuite de relais entre les luminaires connectés et l’application Philips Hue. Disponible sur smartphone mais aussi sur ordinateur, elle donne la possibilité d’allumer ou d’éteindre les ampoules et lampes (y compris à distance), d’en faire varier la couleur ou l’intensité, bref, de créer différentes ambiances en fonction des pièces ou des envies du moment.

Toutefois, un pont de connexion n’est pas indispensable, il débloque seulement toutes les fonctionnalités de l’éclairage Philips Hue. Une connexion Bluetooth depuis un smartphone est suffisante pour gérer l’essentiel son éclairage connecté, jusqu’à 10 appareils. Vous pouvez retrouver toutes les différences entre une connexion Bluetooth et un pont de connexion sur cette page.

Le kit de démarrage E27 White Ambiance (qui permet de régler la température du blanc) constitue par exemple un très bon point d’entrée puisqu’il propose bien évidemment le pont de connexion Hue, une télécommande et surtout, trois ampoules E27 (ampoules à vis parmi les plus répandues dans les logements) White Ambiance. Si vous démarrez dans l’écosystème Philips Hue, ce kit est parfait pour commencer son installation. D’autant qu’il peut être ensuite complété avec d’autres éclairages.

D’autres kits de démarrage sont également proposés sur le site de Philips. Ils peuvent contenir 2 ou 3 ampoules, avec des culots différents et des fonctionnalités qui varient.

Une ampoule pour chaque intérieur

Lors de la création d’un système lumineux connecté, le choix de l’ampoule est crucial, et peut vite tourner au casse-tête devant la multiplicité des références proposées par la gamme Philips Hue. Le choix de l’ampoule peut toutefois être résumé à deux critères : le modèle de l’ampoule et son style.

Par modèle, il faut entendre les caractéristiques « physiques » de l’ampoule. Culot à vis ou à baïonnette, bulbe rond ou allongé, etc. Le choix d’un modèle se base donc sur les besoins du domicile à équiper. Aujourd’hui, une grande majorité des luminaires utilise des ampoules de E27 (bulbe rond et culot à vis) ce qui en fait un choix quasi inévitable pour toute installation.

Dans le cas où le domicile est équipé de spots encastrés ou sur rails, c’est vers les ampoules de type GU10 qu’il vaut mieux se tourner. Ce n’est qu’une fois que les besoins en ampoules auront été identifiés qu’il sera possible de passer au choix du « style » de l’ampoule.

Chaque modèle d’ampoule de la gamme Hue possède en effet plusieurs styles qui permettent de donner une ambiance et un caractère particulier à la pièce équipée :

Ampoules White : il s’agit du style le plus basique, qui diffuse une lumière blanche dont il est possible de faire varier l’intensité.

Ampoules White Ambiance : en plus de l’intensité, ces ampoules peuvent diffuser plusieurs tonalités de lumières permettant de créer des ambiances chaudes ou froides à l’envi.

Ampoules White and Color Ambiance : aux réglages de l’intensité et de la chaleur vient s’ajouter la possibilité de faire varier la couleur de l’éclairage sur le spectre RGB.

Ampoules Filament : les ampoules Filament apportent une touche de style supplémentaire grâce à leur look vintage au filament apparent. Elles existent en White seulement, avec un blanc chaud.

Luminaires connectés et accessoires : créer une ambiance en toute simplicité

Au-delà des ampoules, Philips propose de nombreux autres luminaires connectés dans la gamme Hue. Lampes, suspensions et autres appliques peuvent ainsi venir en complément des luminaires classiques pour renforcer une ambiance ou une esthétique. L’offre proposée par Philips actuellement, qui permet d’obtenir un produit gratuit pour deux produits achetés, s’avère idéale pour équiper une ou plusieurs pièces de A à Z.

De manière assez prosaïque, ces luminaires peuvent donner l’occasion d’équiper des pièces laissées de côté comme la salle de bain par exemple. La lampe pour miroir de salle de bain Adore dans sa version White Ambiance couplé à un kit de démarrage GU10 si la pièce est équipée de spots peut radicalement changer l’ambiance de cette pièce. D’autant plus qu’il sera possible de rajouter un troisième produit pour pousser la personnalisation un cran plus loin.

Différents modèles de lampes à poser sont aussi de la partie. Qu’elles soient fixes ou nomades comme la Go, ces lampes permettent de laisser libre cours à la créativité tout en apportant une touche esthétique indéniable. Là encore, la combinaison entre un kit de démarrage et différentes lampes permet de donner du caractère à une pièce.

Combinées à un accessoire comme le Hue Play HDMI Sync Box, elles peuvent même radicalement transformer le simple fait de regarder un film. En effet, cet accessoire de la gamme Hue vient se brancher sur un téléviseur pour synchroniser les éclairages connectés au contenu diffusé, prolongeant la tonalité et les couleurs dans la pièce. Couplé à des lampes White and Color Ambiance comme les Hue Play, ou un bandeau de LED Lightstrips, il sera possible de découvrir une expérience nouvelle, innovante et immersive similaire à celle des écrans Ambilight de Philips. De quoi obtenir une installation originale à moindre coût en tirant pleinement parti de la promotion actuelle.

