OPPO vient de renouveler toute sa gamme de smartphones Reno en France. Avec les OPPO Reno4, la firme met l'accent sur la compatibilité 5G, accessible à différents tarifs.

OPPO a récemment levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones Reno4 composée de trois appareils. Elle comprend des smartphones pour toutes les bourses et pour tous les usages, tout en conservant une continuité dans le design et les fonctionnalités.

Si toute la gamme dispose d’une compatibilité 5G, deux de ses smartphones disposent néanmoins d’une fiche technique musclée : l’OPPO Reno4 et l’OPPO Reno4 Pro. Des smartphones qui ne manquent pas d’arguments, comme nous allons le voir.

OPPO Reno4 Pro : le flagship

L’OPPO Reno4 Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la nouvelle série Reno4. Ses caractéristiques n’ont d’ailleurs pas grand-chose à envier à la concurrence vendue à un prix plus élevé. À commencer par son écran, puisqu’OPPO a fait le choix d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. De quoi profiter d’un contraste dit « infini » et d’une belle fluidité lors du scroll. À l’usage, ce type d’écran est particulièrement confortable et rend le retour à un écran LCD 60 Hz difficile.

OPPO est également reconnu pour proposer l’une des charges rapides les plus efficaces du marché. Sur l’OPPO Reno4 Pro, celle-ci s’élève à 65 watts, ce qui est deux à trois fois plus élevé que ce que l’on trouve habituellement chez la concurrence. Concrètement, il ne faut que 21 minutes pour passer de 0 à 80 % de batterie. Une véritable prouesse, d’autant plus que l’autonomie de base est déjà très bonne. C’est typiquement le genre de smartphone avec lequel il est difficile de tomber à court de batterie.

Sous le capot, OPPO a choisi le processeur Snapdragon 765G pour son OPPO Reno4 Pro. Ce n’est pas la puce la plus haut de gamme du moment, néanmoins elle propose de très bonnes performances ainsi qu’une compatibilité 5G. D’autant que le smartphone est équipé de 12 Go de RAM. Dans les faits, le multitâche et la navigation sont tout à fait fluides, et les jeux 3D gourmands tournent et tourneront sans problème pendant quelques années.

Enfin, côté photo, l’OPPO Reno4 Pro jouit d’une belle polyvalence grâce aux trois capteurs photo situés à l’arrière, avec un objectif grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. De quoi passer d’un champ de vision élargi à un zoom optique ×2. Le zoom peut d’ailleurs aller jusqu’à ×5 en hybride, et ×20 en numérique.

OPPO Reno4 : presque le même, en moins cher

L’OPPO Reno4 partage une bonne partie de sa fiche technique avec la version Pro à quelques exceptions près. Des petits compromis qui lui permettent d’afficher un prix plus abordable tout en conservant de beaux atouts. Par exemple, il profite du même processeur, mais cette fois avec 8 Go de RAM. La charge rapide à 65 watts et la compatibilité 5G restent également de la partie.

L’une des différences se trouve au niveau de l’écran. L’OPPO Reno4 est lui aussi équipé d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces, mais cette fois à 60 Hz. De plus, l’écran est plat alors qu’il est incurvé sur la version Pro. Une petite nuance qui peut davantage plaire à certains utilisateurs.

Du côté de la photo, l’OPPO Reno4 dispose lui aussi d’une triple caméra arrière, mais dans une configuration différente. Ainsi, le capteur principal de 48 mégapixels est le même que sur la version Pro, mais les deux autres capteurs diffèrent. Le capteur avec ultra grand-angle dispose de 8 mégapixels (contre 13 mégapixels sur l’OPPO Reno4 Pro), et le téléobjectif est remplacé par un capteur monochrome. Ce dernier fonctionne en combinaison avec le capteur principal pour proposer des photos détaillées en recueillant des données supplémentaires sur la luminosité de la scène.

OPPO Reno4 Z : le plus accessible

Pour compléter la gamme avec un modèle plus accessible, OPPO propose également l’OPPO Reno4 Z. Ce modèle est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 800 qui permet là aussi de profiter de la 5G. Sur la face avant, la dalle de 6,57 pouces est cette fois LTPS LCD, mais avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ce qui est encore très rare sur les smartphones Android.

Côté photo, on trouve quatre capteurs photo, avec le même capteur principal de 48 mégapixels que sur les deux autres smartphones de la gamme. Le reste de la configuration comprend un ultra grand-angle, et deux capteurs de profondeur. Enfin, l’OPPO Reno4 Z propose lui une charge rapide à 18 watts.

Une gamme accessible à partir de 379 euros

La gamme OPPO Reno4 est disponible en France depuis quelques semaines, à tous les prix.

L’OPPO Reno4 Pro, le modèle le plus haut de gamme, est proposé au prix de 799 euros.

L’OPPO Reno4 quant à lui est affiché à 549 euros. Il dispose ainsi d’un très bon rapport qualité prix.

Enfin, l’OPPO Reno4 Z est lui vendu au prix de 379 euros. Ce modèle est une porte d’entrée accessible à l’écosystème OPPO.